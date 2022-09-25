انخفاض أسعار المانجو في أسواق الإسماعيلية.. «الحق قبل ما تخلص»

شهدت أسواق الإسماعيلية والمحافظات نقصا كبيرا في الأصناف المحلية والبلدية المعروضة من فاكهة المانجو، وحل محلها بعض الأنواع المستوردة، ورغم ذلك انخفضت الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية بنسب تصل لـ50%.

وتنوعت الأسعار الموجودة في أسواق الإسماعيلية مابين الكيت والكنت والكرمسون والزبدة والعويس والفص إنتاج إدكو، وإضافة إلى بعض الأصناف الأخرى المستوردة.

أسعار المانجو اليوم

وسجلت المانجو الزبدية في أسواق الإسماعيلية من 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجلت في سوق العبور من 9 إلى 11 جنيها للكيلو، وسجلت المانجو الكنت في الإسماعيلية من 9 إلى 13 جنيها للكيلو جملة، و9 إلى 14 جنيها في سوق العبور.

كما سجل كيلو العويس «إنتاج إدكو» من 13 إلى 20 جنيها للكيلو في الإسماعيلية، وانخفض بقيمة جنيه واحد في سوق العبور ليسجل 12 جنيها لسعر الجملة.

وتراوح سعر كيلو المانجو فص عويس من 25 إلى 30 جنيها في سعر الجملة، ووصل في أسواق التجزئة إلى 40 جنيها للكيلو الواحد، فيما انخفض سعر الكيلو في سوق العبور إلى 20 جنيه للكيلو.

تاجر: اقتربنا من نهاية الموسم

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعي وتجار المانجو في الإسماعيلية لـ«الوطن»، إن الموسم قارب على الانتهاء، ومن المتوقع اختفاء الثمار من الأسواق مع منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف، أن الأنواع المحلية والبلدية نفذت كلها من الأسواق واختفت من أكثر من أسبوع، والمتواجد بالأسواق إنتاج إدكو ورشيد وليس الإسماعيلية، فيما ظهرت الأصناف المستوردة في الإسماعيلية بكثرة مثل الكيت والكنت.