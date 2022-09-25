عضو بـ«الحوار الوطني»: اختيار أعضاء اللجان النوعية في الاجتماع المقبل

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس تلقى 15 ألف مقترح من المواطنين والمؤسسات المختلفة، خلال الأيام الماضية، وسيجرى تصنيفها، وتوزيعها على اللجان الفرعية، مؤكدا اختيار أعضاء اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء في الاجتماع المقبل.

الحوار الوطني يتلقى 15 ألف مقترح

وأضاف عبدالقوى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المقترحات التي تلقاها مجلس الأمناء الحوار الوطني ستقوم الأمانة الفنية بتقسيمها وإدراجها ضمن ملفات اللجان التابعة، لافتًا إلى أنّ المقترحات التي وصلت إليهم متضمنة كل الموضوعات سواء تعليم أو صحة أو سكن، وغيرها من الموضوعات التي سيتم تصنيفها وفقًا للجان التي شكّلها مجلس أمناء الحوار الوطني، واختارها المقررون والمقررون المساعدون لهم.

وأشار إلى أنّ الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها من المؤسسات، مسؤولة عن النزول إلى المحافظات والاستماع إلى الآراء كافة، ومعرفة المشكلات والتحديات في المراكز والقرى والنجوع، وفقًا لدعوة مجلس الحوار الوطني، خلال الاجتماع الثامن، بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة.

اختيار أعضاء اللجان النوعية

وقال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الخطوة المقبلة في الحوار سيتم اختيار أعضاء اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، والتابعة للمحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية».

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، مسيرته التي انطلقت بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمبادرة الحوار بين القوى السياسية والاحزاب وكافة المعنيين من اجل رسم مستقبل مصر. وعقد الحوار الوطني نحو 8 اجتماعات لمجلس الأمناء استقر خلالها على اللائحة التنفيذية والاسترشادية لعمل المجلس وكذلك الاستقرار على المحاور الثلاثة «السياسية، الاقتصادية، المجتمعية»، ومن ثم تأسيس لجان فرعية تحت كل محور يتضمن أبرز القضايا والملفات في كل ملف.