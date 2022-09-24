عمرو هاشم ربيع: تطبيق الحوار الوطني بالمحافظات فكرة جيدة (حوار)

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماعات السابقة من الحوار الوطنى مُبشرة ونجحت فى تقسيم اللجان النوعية واختيار ممثليها تمهيداً لانطلاق الحوار خلال الفترة المقبلة لتوحيد الصف المصرى حول كلمة واحدة على طريق الجمهورية الجديدة.. والى نص الحوار:

ما تعقيبك على ما وصل إليه الحوار الوطنى حتى هذه المرحلة؟

- الاجتماعات السابقة من الحوار الوطنى مُبشرة، حيث إنها خرجت برؤى توافقية بين الجميع، كى تخدم الصالح العام وتضع مصلحة المجتمع المصرى فوق أى اعتبار، وقد نجحنا من خلالها فى تقسيم اللجان النوعية واختيار ممثليها تمهيداً لانطلاق الحوار خلال الفترة المقبلة.

ما أكثر الملفات التى حدث حولها جدل خلال الاجتماعات الماضية؟

- بدون شك الملف السياسى والإفراج عن المحبوسين، هو أكثر الملفات التى ثار حولها الجدل ودار نقاش كبير بخصوصه خلال الاجتماعات.

الرهان الوحيد لنجاح الحوار الوطني هو توافق الجميع

فى رأيك، ما الرهان لنجاح عملية الحوار الوطنى؟

- أرى أن الرهان الوحيد لنجاح الحوار الوطنى هو توافق الجميع حول رأى يخدم المجتمع المصرى ووضع المصلحة العامة فوق أى اعتبار وتفادى كافة النقاط الخلافية التى تعكر صفو المجتمع.

ما أول متطلبات المعارضة لنجاح الحوار الوطنى؟

- أول متطلبات المعارضة هو تقديم حلول بديلة لكافة الملفات والقضايا المطروحة والتى يدور حولها خلاف دون تعصب أو تشدد لرأى معين، حتى نستطيع أن نحقق الهدف المنشود وهو توحيد الصف المصرى من أجل الجمهورية الجديدة.

من وجهة نظرك، ما الهدف من الحوار الوطنى؟

- الهدف الأساسى والنهائى من الحوار هو استخلاص نتائج وتوصيات صالحة للتنفيذ ومخرجات لكافة القضايا التى تم طرحها، نظراً لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإحالة تلك التوصيات للجهات التنفيذية المعنية بالنتائج لتطبيقها، وهنا يجب الإشارة إلى أن الحوار جاء فى توقيت مناسب بعد غياب الملف السياسى لفترة كبيرة.

وما رأيك فى فكرة تطبيق الحوار الوطنى داخل المحافظات؟

- فكرة تطبيق الحوار داخل أرجاء محافظات الجمهورية جيدة للغاية، ولكن يجب أيضاً وضع ضوابط وآليات لضمان نجاحها، التى تتمثل فى وضع خطة زمنية محددة لبدء الحوار وتحديد مواقيت كل محور وذلك فى إطار الخروج بآراء توافقية تهم كافة أطياف المجتمع فى أسرع وقت.

وما العوامل التى يتوقف عليها نجاح الحوار الوطنى؟

- نجاح الحوار الوطنى يتوقف فقط على توافق جميع المتحاورين والمشاركين فيه على كلمة واحدة تدفع عجلة الديمقراطية للسير نحو طريق الجمهورية الجديدة على طريق يحقق الاستقرار المجتمعى ويحقق متطلبات المجتمع دون استثناء لأية فئة.

نصائح للمشاركين

هناك أمر مهم لا بد من إدراكه، وهو أن الحوار الوطنى يجب ألا يكون مجرد تفريغ شحنات، بل يعتمد على جدية بالغة الأهمية فى المناقشات، وذلك من أجل التوصل إلى نتائج مُرضية، يمكن من خلالها حل المشكلات الكبرى التى تواجه الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.