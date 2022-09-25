أعلنت البنوك المصرية في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في مصر، إذ تشهد العملة السعودية اهتمامًا من جانب جميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة العمرة خاصة مع اقتراب احتفالات مولد النبوي.

وتقدم «الوطن» مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في مصر، سعر الريال السعودي، استمرارًا للخدمات المختلفة، في البنوك الخاصة والحكومية مثل كلا من بنك مصر، والبنك الأهلي والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في مصر

وسجّلت العملة السعودية، استقرارًا واضحًا في عدد من البنوك، مع بداية المعاملات المصرفية في بنك قناة السويس 5.14 جنيه للعمليات الشراء و5.19 جنيه للعمليات البيع وفق الموقع الرسمي للبنك، وسجلت في البنك الأهلي ، 5.16 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجلت اليوم الاحد 5.15 جنيه، 5.18 جنيه.

كما سجلت سعر الريال السعودي ضمن معاملات بنك مصر، اليوم، 5.16 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.18 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما سجل في البنك التجاري الدولي cib، نحو 5.16 جنيه للشراء مقابل 5.18 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الخاص بكل بنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل الريال السعودي نحو 5.16 جنيه و5.19 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وبلغ سعر الريال السعودي ضمن المعاملات المصرفية، اليوم الأحد، في المصرف المتحد، نحو 5.01 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك. وسجل الريال السعودي داخل بنك الكويت الوطني، 5.03 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.