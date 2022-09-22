سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-9-2022

أعلنت البنوك المصرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 سبتمبر، إذ يسهد سعر العملة السعودية في البنوك اهتمام قطاع كبير من المواطنين، ويتم متابعتها بشكل يومي لمعرفة تأثير الاقتصاد على أسعار العملات المختلفة سواء كانت دولار أو دينار كويتي أو يورو وأيضًا العملة السعودية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة مثل البنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك مصر، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 5.14 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري، نحو 5.16 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي 5.15 جنيه، 5.18 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، 5.16 جنيه للشراء مقابل 5.18 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 5.16 جنيه للشراء مقابل 5.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المسؤول عن ضمانة سلام الجهاز المصرفي المصري، سجل الريال السعودي نحو 5.15 جنيه و5.18 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي نحو 5.017 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع اليوم الخميس 22 سبتمبر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 5.03 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع.