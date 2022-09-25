«القومي للبحوث» ينظم مؤتمرا عن الحد من آثار المخاطر الزلزالية بمشاركة 180 عالما

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعاليات المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والآسيوية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 10 حتى 13 أكتوبر 2022، بمدينة الغردقة.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور، منها المخاطر الزلزالية والحد من آثارها والدراسات السيزموتكتونية للبحر الأحمر، والدرع العربي والأخدود الأفريقي العظيم والطرق الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد وتفجيرات ودراسات المحاجر.

180 متخصصا في علوم الأرض سجلوا لحضور المؤتمر

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنّ هذه المرة الأولى التي يتم عقد اجتماع عام مشترك بين الدول الأفريقية والآسيوية في نفس الوقت، ويبلغ عدد الحضور الذين سجلوا حتى الآن نحو 180 متخصصًا وعالمًا في مجالات الزلازل وعلوم الأرض لإلقاء 130 ورقة بحثية، وتمثيل 38 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، والولايات المتحدة الامريكية، وتشمل قائمة الدول المشاركة «مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والكاميرون وإثيوبيا والسعودية والإمارات وقطر وعمان والهند وباكستان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والصين والكونغو والنرويج واليابان وفلسطين وأندونيسيا».

وأضاف القاضي، أنّ المؤتمر يحظى بدعم من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في النمسا والرابطة الدولية للزلازل وفيزياء باطن الأرض بالنرويج والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية مصر العربية، كما يحضر المؤتمر رئيس المفوضية الأفريقية لعلم الزلازل ورئيس المفوضية الأسيوية لعلم الزلازل، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية في مصر والدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

ويُقام على هامش الاجتماع، معرض للشركات الدولية التي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة الجيوفيزيائية بصفة عامة وأجهزة الرصد الزلزالي وقياس الاهتزازات الأرضية بشكل خاص، وأنظمة الإنذار المبكر للزلازل والتسونامي.

عقد ورشة عمل عن الطرق الحديثة في أعمال التفجيرات

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة، ورشة عمل عن الطرق الحديثة في أعمال التفجيرات ورصد الزلازل الدقيقة المصاحبة لها، بمشاركة محاضرين من ألمانيا وبلغاريا، فضلًا عن حضور مسؤولي التفجير في شركات التعدين مثل «الذهب والأسمنت» من مصر والوطن العربي، كما سيتم عقد دورة تدريبية لشباب الباحثين الأفارقة والأسيويين في مجالات دراسات مخاطر البراكين والزلازل والحد من آثارها.

وتأتي استضافة الاجتماع في ضوء استضافة مصر لأعمال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، إذ إنّ بعض الفعاليات والأنشطة مرتبطة برصد تداعيات التغيرات المناخية على بعض المناطق الساحلية سواء في مصر او القارتين الأفريقية والآسيوية.

يذكر أنّ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يمتلك ويدير المنظومة الوطنية للرصد ومكوناتها الأساسية مثل الشبكة القومية للزلازل والشبكة القومية للجيوديسيا، والمراصد المغناطيسية، وشبكة المد البحري، ومحطات رصد الإشعاع الشمسي، إضافة إلى محطات رصد الأقمار الصناعية.