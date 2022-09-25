«التموين» تطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة رغم الظروف العالمية

طمأن المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية واللازمة لهم، خصوصًا مع انتشار الشائعات التي تحاول نشر معلومات مغلوطة حول ذلك، مشددًا على توافر السلع رغم الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، والتضخم والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات السياسية وملف الأمن الغذائي.

وأكد خليل، أنّ الدولة نجحت في إدارة ملف الأمن الغذائي، خلال الفترة الماضية، واتخذت إجراءات تحفيزية وإجراءات احترازية، والزراعات التعاقدية، وتحفيز المزارعين، ورفع الأعباء عن المزارع لتحفيزه.

إجراءات تحفيزية لضمان مخزون استراتيجي آمن

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أنّ الزرعات التعاقدية التي تمت الفترات السابقة، جعلتنا نصلنا إلى 4.2 مليون طن قمح، هذا بجانب المخزون الاستراتيجي الموجود، فالمخزون الاستراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر ونصف، بدليل طرح الدقيق بمنظومة التموين.

وأكد خليل، أنّ هناك إجراءات جيدة جدًا اتخذتها الدولة بزيادة 165 جنيهًا على سعر الأردب، والسنة المقبلة سيصل الأردب إلى 1000 جنيه، أما عن محصول الأرز فقد اتخذت إجراءات إحترازية وإجراءات تحفيزية؛ لنضمن مخزونا استراتيجيا آمنا من محصول الأرز.

إجراءات رقابية بالنسبة للأرز

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجود محصول أرز تمويني معبأ يكفي 3 أشهر، والمحصول الجديد بدأ في الحصاد منذ 15 يوما، وبدأ التوريد بسعر 6 آلاف و500 جنيه للطن للأرز الرفيع، إضافة إلى 100 جنيه كحافز، وسعر 6 آلاف و750 جنيهًا للطن عريض الحبة، إضافة لـ100 جنيه حافزًا.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات رقابية بالنسبة للأرز خصوصًا مع رفع البعض لسعر الأرز، إذ اتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارا بتثبيت سعر الأرز؛ ليكون 12 جنيهًا للأرز، و15 جنيهًا سعر الأرز المعبأ، وبدأت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز.