ذكرى وفاة «سلطان الفن» خالد صالح.. درس الحقوق وبدأ التمثيل من مسرح الجامعة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن الفنان الراحل خالد صالح، حيث تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الذي شكّل رحيله صدمة للوسط الفني، فهو ممثل استثنائي اجتمعت بداخله جينات الموهبة، ونجح في الوصول إلى الجمهور بأعمال فنية مميزة.

درس الحقوق.. وكان يمثل في مسرح الجامعة

ولد الفنان خالد صالح «سلطان الفن» في 20 يناير عام 1964، وسط أسرة متوسطة الحال، ورحلت والدته عن الحياة وهو طفل صغير، وتولى شقيقه الأكبر رعايته، وتخرج من كلية الحقوق عام 1987، وكان يمثل في مسرح الجامعة أثناء دراسته، بعدها عمل في عدة مهن ليستطيع توفير متطلبات الحياة، إلا أنّ الفنّ ظل عشقه الأول، ليعمل في أدوار ثانوية في المسرح من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، كما عمل في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية مساعد مخرج.

أول مسلسل له عام 1990.. وجسّد دور مأمون الشناوي

كانت أول أفلام الفنان خالد صالح «جمال عبد الناصر» عام 1996، وجسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر، وشارك في أول مسلسل له عام 1990، وجسّد فيه دور مأمون الشناوي بمسلسل أم كلثوم، وكان صاحب الأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم نيمو.