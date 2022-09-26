أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وكافة مشتقاتها من الأجنحة والأوراك والدبابيس وغيرها فضلًا عن سعر الدواجن كافة، كالبلدي و«الساسو» بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي رسميًا، إذ تُقدم شريحة عريضة من الأمهات على شراء وتخزين اللحوم البيضاء لاستخدامها على الموائد بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأجرت بوابة «الوطن» اليوم الإثنين، جولة لرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم فضلا عن سعر الدواجن الأخرى في عدد من الأسواق المحلية والشعبية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ووصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين بكل مشتقاتها على هذا النحو:

- سعر أجنحة الفراخ البيضاء وصل نحو 25 جنيهًا.

- سعر كيلو من الفراخ البيضاء تراوح بين 39 و42 جنيهًا.

- سعر الفرخة البيضاء 2 كيلو تراوح ما بين 65 و75 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس من الفراخ البيضاء تراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 36 و38 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة والقوانص تراوح بين 38 و42 جنيهًا.

- سعر الكيلو الدواجن البلدي تراوح بين 45 و46 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم تراوح بين 55 و60 جنيهًا.

- سعر البانيه وزن كيلو تراوح بين 75 و78 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة الصافي وصل إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار الفراخ بالمحلات التجارية

واستقرت اليوم أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية عند هذا السعر:

- سعر الدواجن الساسو سجل نحو 39 جنيهًا.

- سعر طبق الكبدة والقوانص سجل 48 جنيهًا.

- سعر البانيه تراوح بين 88 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الفراخ الطازجة سجل نحو 45 جنيهًا.

- سعر الفراخ البلدي وزن 2 كيلو وصل لـ 140 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور بالعظم سجل نحو 70 جنيهًا.

شعبة الدواجن اليوم

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، إن سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع قد تصل إلى 29 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 34 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الدجاج البلدي قد وصل إلى 48 جنيها للمستهلك.