شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدجاج.. والكيلو بـ 34 جنيها

كشفت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وصول أسعار الدجاج لنحو 34 جنيها، للمستهلك النهائي، مقابل 29 جنيها تسليم أرض المزرعة.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، إن سعر الدجاج الأبيض اليوم في المزارع قد وصل إلى 29 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 34 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الدجاج البلدي قد وصل إلى 48 جنيها للمستهلك، وأن كمية إنتاج الدجاج البلدي أقل بكثير من الأبيض، موضحا أن إجمالي إنتاج الدجاج الأبيض يصل لنحو مليار ونصف دجاجة سنويا، وأن الغالبية العظمى من الشعب تستهلك الدجاج الأبيض.

خسارة كبيرة يتكبدها أصحاب مزارع الدواجن

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنه على عكس سعر البيض فإن أسعار الدجاج منخفضة ولا تساوي تكلفة تربيتها، موضحا أن أصحاب المزارع لا يحصلون على تكلفة تربيتها، حيث إن سعر البيع العادل من المزارع يجب أن يكون 34 جنيها بينما يتم بيعها بـ 29 جنيها، مضيفا أنه من العدل أن يحصل صاحب المزرعة على هامش ربح بسيط أو أن يتساوى سعر البيع مع تكلفة الإنتاج على الأقل.

أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الدجاج

وأرجع عبدالعزيز، أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وقيام المربين وأصحاب المزاع ببيع أمهات الدواجن والدجاج الأبيض، خصوصا أن سعرها أرخص من تكلفة تسمين الدواجن، ما انعكس ذلك على زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، وانخفاض أسعارها.

مستمرون في الإنتاج بسبب الالتزامات التي تقع عليهم

وقال السيد إنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التى يتكبدها المربون وأصحاب مزارع الدواجن، إلا أنهم مستمرون في الإنتاج، بسبب الالتزامات التي تقع عليهم من عمالة وإيجار وضرائب وكهربا ومياه وغيرها من تكاليف التشغيل والإنتاج.