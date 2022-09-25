«الغناء بالفصحى» يجمع كاظم الساهر وعزيزة جلال.. التذاكر تصل لـ8 آلاف

يحيي الفنان كاظم الساهرالليلة الرابعة والأخيرة من مهرجان الغناء بالفحصى، الذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.

ويشهد الحفل مشاركة الفنانة عزيزة جلال، إضافة إلى السورية فايا يونان، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح «أبو بكر سالم» في العاصمة السعودية الرياض.

تأتي أسعار حفل كاظم الساهر بمهرجان الغناء بالفحصى، في 5 فئات تبدأ بـ 200 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز.

- الفئة الأولى: تبلغ 200 ريال سعودي وهو ما يوازي ألف جنيه.

- الفئة الثانية: تبلغ 300 ريال سعودي وهو ما يوازي 1.563 جنيه.

- الفئة الثالثة: تبلغ 700 ريال سعودي وهو ما يوازي 3.649 جنيه.

- فئة الـ «VIP»: تبلغ 1.550 ريال سعودي وهو ما يوازي 7.819 جنيه.

- فئة الـ «VVIP»: تبلغ 1.700 ريال سعودي وهو ما يوازي 8.862 جنيه.

تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى

وأطلقت وزارة الثقافة السعودية النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى، بعد نجاح النسخة الأولى، والذي يعتبر مهرجان غنائي ضخم لمحبي الموسيقى والفصحى بشكل خاص، وذلك احتفاءً باللغة العربية الفصحى وثرائه، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 4 ليال تقدم خلالها الفنانين المشاركين في المهرجان قصائد عربية مغناه بالفصحى، والتي تجمع بين كلاسيكيات الفن العربي والعروض الغنائية.

11 فنانا على مدار 4 ليال في «الغناء بالفصحى»

تنطلق فعاليات المهرجان في 29 سبتمبر يحييها الفنان محمد عبده بجانب لطفي بوشناق وأروى السعودية، أما الليلة الثانية بتاريخ 30 سبتمبر تجمع أصالة، عبادي الجوهر، أحمد فتحي بالإضافة إلى الفنانة الشابة نجد، بينما تقام الليلة الثالثة من المهرجان يوم الأربعاء 5 أكتوبر، وتقدمها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، ويختتم المهرجان فعالياته في 6 أكتوبر بحفل كاظم الساهر، عزيزة جلال وفايا يونان.