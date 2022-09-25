مصرع طالبة جامعية سقط الأسانسير بها من الطابق الـ11 في الإسكندرية 

حالة من الحزن سيطرت على أهالي الإسكندرية بعد وفاة ندى مراد مرقص، الطالبة بالفرقة الخامسة في كلية الصيدلة، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي لقيت مصرعها إثر سقوط أسانسير بها من الطابق الحادي عشر.

وأصدرت إدارة شؤون الطلاب بكلية الصيدلة في الأكاديمية العربية، بيانا رسميا، نعت فيه وفاة الطالبة ندى مراد مرقص، قائلة: «بمزيد من الحزن والأسي تنعي إدارة كليه الصيدلة و جميع أعضاء هيئه التدريس وجميع العاملين الفقيدة الطالبة ندي مراد مرقص، الطالبة بترم تاسع بكلية الصيدلة بالمقر الرئيسي للأكاديمية، وتتقدم بخالص العزاء للأسرة الكريمة، للفقيدة الرحمة والمغفرة».

حزن الطلاب على فتاة الإسكندرية الراحلة

وتبع ذلك حالة من الحزن الشديد على أصدقائها من طلاب كلية الصيدلة اذ تسابقوا على نشر صورها، ونعيها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك.

وتداول عدد كبير من المشتركين على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صور الطالبة ندى مرقص صاحبة الـ22 عاما من عمرها.

التحقيق في الواقعة

وحُرر محضر بالواقعة لمعرفة سبب السقوط الأسانسير في العقار السكني، وما إن كان به عيوب صناعة أم بفعل فاعل، أو نتيجة خارجية عن إرادة مصنعيه، حيث تتوالى النيابة العامة التحقيق، فيما صدر تصريح بدفن الجثمان.