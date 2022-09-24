إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية أطنوح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، مساء اليوم السبت، مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، وننشر تفاصيل الحالات والأسماء وهم: «هشام إبراهيم صالح 19 سنة من الضبعة، مصاب بسحجات بالظهر والساعد الأيمن، وحمزة إبراهيم صالح 8 سنوات من الضبعه، مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس، وسحجات متفرقة في الجسم، وزياد فتحي مبروك 18 سنة من الضبعه، مصاب بكدمة في الظهر».

رعاية طبية عاجلة

ويجري فريق الانتشار السريع بمستشفى رأس الحكمة استكمال الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين الثلاثة بالحادث، من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية حتى التماثل للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت بشكل سريع مباحث المرور في مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، في منطقة أطنوح على طريق مطروح الإسكندرية وجار فحص الحادث، والتعرف علي أسباب وقوعه وكشف ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.