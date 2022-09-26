أسعار الخضروات اليوم الإثنين 26-9-2022 في الأسواق المصرية

حدث سوق العبور أسعار الخضروات اليوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري، ليؤكد استقرار كافة الأنواع وتحديدًا التي تستخدم بشكل يومي كالطماطم والخيار والفلفل والجزر والخضروات التي تدخل في أطباق الخضار اليومية.

وأجرت «الوطن» جولة داخل سوق سليمان جوهر بالدقي فضلا عن جولة داخل موقع سوق العبور لرصد أسعار الخضروات اليوم لمعرفة القيمة الشرائية لمتطلبات الأسرة، لذلك نعرض خلال السطور التالية الأسعار على هذا النحو:

أسعار الخضروات في سوق العبور

اليوم 26 سبتمبر استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، إذ تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، وجاء سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه.

ووصل اليوم سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح بين 9 و17 جنيهًا، وكيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الكوسة بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وفي الأسواق المحلية رصدت «الوطن» تباين في كافة أسعار الطعام الأخضر الطازج، ففي سوق سليمان جوهر سجل سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات، وجاء سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 16 و18 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البامية لـ20 جنيها.

وترواح سعر كيلو البصل بين جنيهين و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.