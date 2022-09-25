أسعار الخضروات اليوم الأحد 25-9-2022 في الأسواق المصرية

تشغل أسعار الخضروات الكثير من المواطنين، خاصة الأمهات، حيث يبحثن عنها بشكل يومي لوضع «الميزانية» اللازمة لشراء متطلبات الأسرة، لذلك نعرض خلال السطور التالية أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأحد 25 سبتمبر، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وتباينت أسعار الخضروات في بداية تعاملات اليوم الأحد في سوق سليمان جوهر بالدقي، وترواح سعر كيلو البصل بين جنيهين و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات، وجاء سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 16 و18 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البامية لـ20 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور استقرت أسعار الخضروات، إذ سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات.

وجاء سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه، بينما سجل كيلو الفاصوليا سعرا تراوح بين 9 و17 جنيهًا، وكيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الكوسة بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه.