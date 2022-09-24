أسعار الخضروات اليوم السبت 24-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق العبور عن أسعار مختلف أنواع الخضروات بالأسواق المصرية مثل البطاطس والبصل والطماطم والجزر وغيرها، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الخضروات المختلفة لأهميتها في كل بيت مصري.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت 24 سبتمبر الحالي، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات اليوم السبت، إذ تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البصل بين جنيهين و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بين 6 و8 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، كما وصل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات وفق جودته.

واختلف سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 16 و18 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البامية لـ20 جنيها.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

واختلف سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيه، كما سجل سعر كيلو الكوسة بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه.

واختلف سعر كيلو الجزر بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، كما سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيهًا.