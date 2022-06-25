15 إنجازا حققها قطاع البترول خلال 8 سنوات.. 401 اكتشاف واكتفاء ذاتي من الغاز

يعد قطاع البترول من أكثر القطاعات الاقتصادية تحقيقًا للعديد من النجاحات والقدرة على جذب الكثير من الاستثمارات، خصوصًا خلال السنوات الـ8 التي حقق فيها قطاع البترول الكثير من النجاحات.

واستطاع قطاع البترول، خلال هذه السنوات القليلة، الوصول إلى العالمية وجعل من مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز النجاحات التي حققها قطاع البترول، خلال السنوات الـ8 الماضية، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية:

15 إنجازا حققتها مصر في قطاع البترول

1- ارتفاع صادرات قطاع البترول لتصل إلى نحو 13 مليار دولار عن عام 2021.

2- التحول من تحقيق عجز في الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض.

3- تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.

4- تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

5- إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي.

6- جملة الاستثمارات المحققة حتى نهاية أبريل 2022 نحو 1.2 تريليون جنيه.

7- جذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية.

8- توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية؛ للبحث عن البترول والغاز.

9- طرح 10 مزايدات عالمية خلال 8 سنوات، وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية الـ8 سنوات الماضية نحو 597 مليون طن.

10- التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى.

11- التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية 72 مليار جنيه.

12- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

13- تحويل مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر له بعد اكتشاف أكبر حقل بالبحر المتوسط.

14- تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد خلال تلك السنوات.

15- توقيع 112 عقد لتمية الاكتشافات البترولية الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية.