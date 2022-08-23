موعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 2022.. تحول كامل لترشيد استهلاك الطاقة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن موعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 2022، مؤكدة أن وجوده في قلب مدينة شرم الشيخ الخضراء يضمن أقامة مؤتمر مستدام محايد للكربون وهو أولويتنا لإظهار تطلعاتنا الطموحة نحو العمل المناخي وسينطلق في 6 نوفمبر المقبل ويستمر لـ12 يوما أي أن المتبقي على انطلاقة 74 يوما.

وقالت وزيرة البيئة، إنه يجري العمل على قدم وساق داخل مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 2022.

موعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 2022.. تحول للطاقة النظيفة

وتابعت «فؤاد»، تشهد شرم الشيخ تحولا مهما من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتنقل الإلكتروني وإعادة استخدام المياه والحفاظ عليها واعتماد عملية إدارة النفايات المناسبة، وقمنا بتحدي أنفسنا للالتزام بالقيم البيئية والاجتماعية في المؤتمر وتشجيع السلوكيات المستدامة.

أضافت الوزيرة، أنه تم دمج هذه المبادئ في نسيج COP27 باستخدام بدائل صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير للمنتجات البلاستيكية واستخدام الورق، بالإضافة إلى ذلك، أخذنا في الاعتبار أبعاد الاستدامة في المشتريات ومواد البناء وسلسلة التوريد والمطاعم وغيرها من جوانب المؤتمر.

وقالت وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 2022، سيشهد تحولا كاملا نحو الأنظمة اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة في كل من مطاري القاهرة وشرم الشيخ، ومركز المؤتمرات الدولي، وكذلك الفنادق.

شهادات اعتماد خضراء للفنادق

وحصل حوالي 22 فندقًا على شهادات دولية كفنادق صديقة للبيئة، و64 فندقًا في طور على شهادة Green Star، بالإضافة إلى نظام المراجعة المستمرة الذي تقوم به وزارات السياحة والآثار، البيئة والصحة لجميع الإجراءات الفندقية لحماية البيئة وكذلك إجراءات النظافة والسلامة.

كما تسعى مصر إلى توفير النقل المستدام للمشاركين في COP 27 من خلال توفير 260 حافلة تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير جميع متطلبات تنفيذ نظام نقل مستدام.