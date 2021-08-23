فيضانات وحرائق غابات تجتاح الولايات المتحدة وروسيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، كوارث منها الفيضانات التي اجتاحت مناطق بولاية «تينيسي» الأمريكية، متسببة في مصرع 21 شخصا على الأقل، كما شهدت روسيا، حرائق غابات في مساحة 130104هكتارات، فيما تمكنت السلطات من إخمادها.

ولقى 21 شخصا على الأقل وفقد 50 آخرين، جراء فيضانات عارمة اجتاحت مناطق بـ «تينيسي» الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة. وشهدت الولاية، أمطارا وصفتها خدمات «الأرصاد الجوية» المحلية بـ التاريخية، فيما اعلنت السلطات حالة الطوارئ.

منسوب المياه في بعض مناطق الولاية بلغ 43 سنتيمتراً جراء هطول الأمطار بغزارة

وبلغ منسوب المياه في بعض مناطق الولاية، 43 سنتيمتراً جراء هطول الأمطار بغزارة، وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر أمس الاول السبت.

وتعد بلدة «ويفرلي» الواقعة غربي «ناشفيل» عاصمة «تينيسي» من أشد المناطق تضررا، فيما تسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

Video shows damage, and debris caused by flooding through Middle Tennessee, at least 22 people were killed and more than 50 were still missing as of Sunday afternoon. https://t.co/mwjJAMJihQ pic.twitter.com/URnvKuHEsJ — CBS News (@CBSNews) August 23, 2021

من جانبه، قال مسؤول بمكتب قائد شرطة «مقاطعة همفريز»، إن السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة.

وفي سياق متصل، طلبت رئيس السلامة العامة في ويفرلي،جرانت جيليسبي، من السكان البقاء بعيداً عن الأحياء والطرق أثناء جهود الإنقاذ.

وأشارت «إدارة الطوارئ» في المقاطعة، إلى فتح 3 ملاجئ، فيما استمر فرض حظر التجول في المساء مع تطبيق القانون لمنع حدوث عمليات نهب، موضحة ان ما بين 22 و43 سنتيمترا من الأمطار سقطت في وسط تينيسي خلال فترة 6 ساعات صباح أمس الاول السبت، كما تأثرت 3 مقاطعات أخرى، في الولاية الامريكية.

Footage shows water inundating a Tennessee family’s home as deadly flooding disaster kills at least 22 people and leaves dozens missing. https://t.co/GhnSHJzosR pic.twitter.com/8AayvmRFpt — ABC News (@ABC) August 22, 2021

بدورها، ضعفت العاصفة المدارية «هنري» التي اجتاحت الولايات المتحدة، فيما استمر هطول أمطار غزيرة مصاحبة على مناطق واقعة شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتسببت عاصفة ممطرة في غمر حفل موسيقي للاحتفال بخروج نيويورك، من أسوأ فترات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،حضره مشاهير بالمدينة الأمريكية.

من جانبه، قال خبير الأرصاد الامريكي، جوش ويس، إن منسوب الأمطار الناجمة عن «هنري» بلغ رقما قياسيا، وسجلت الأمطار، 1.94 بوصة في الساعة في منطقة «سنترال بارك» الموجودة في مانهاتن بنيويورك.

وأضاف ويس، أن المنسوب اليومي وصل إلى 4.45 بوصة «11.3 سنتيمتر»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي سياق متصل، سجلت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أمس الأحد، زلزالا بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، منطقة جزر ساندويتش الجنوبية-إقليم ما وراء البحار التابعة لبريطانيا- وتقع الجزر في المحيط الأطلسي.

وفي هايتي، استأنف المواطنون، إقامة القداديس داخل الكنائس المدمرة وخارجها، للمرة الأولى منذ الزلزال المدمر. وفي 14 أغسطس الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، فيما اعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة شهر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت «الحماية المدنية» في هايتي، إن حصيلة ضحايا الزلزال، ارتفعت إلى 2207 قتلى و344 مفقودا، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 12268 شخصا، فيما دمر الزلزال، 52923 منزلا.

بدورها، أعلن جيمي شيريزير قائد «القوات الثورية جي 9»، إحدى أقوى رجال العصابات بالعاصمة «بورت أو برانس»، في مقطع مسجل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي أن العصابات المتحالفة معه توصلت إلى هدنة وستساعد في جهود الإغاثة.

وكانت عصابات، خطفت في وقت سابق، شاحنات المساعدات وحتى سيارات الإسعاف، ما أجبر عمال الإغاثة على نقل الإمدادات بمروحيات.

إخماد 107 حرائق في غابات روسية بمساحة 130104هكتارات

وفي روسيا، تمكنت السلطات، من إخماد 107 حرائق في غابات بمساحة 130104 هكتارات «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» خلال 24 الساعة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ولا يزال 163 حريقا مندلعة في الغابات على أراض تبلغ مساحتها 1189186 هكتارا، فيما جاءت معظم الأراضي من نصيب ياكوتيا التي تستعر فيها 34 حريقا واسعا بمساحة 1032667 هكتارا.

حرائق الجزائر تتسبب في إتلاف 5193 هكتاراً من الأشجار

وفي الجزائر، تسببت الحرائق التي اجتاحت شمال البلاد، في 9 أغسطس الجاري، في إتلاف أكثر من 5000 هكتار من الأشجار المثمرة غالبيتها من أشجار الزيتون في «تيزي وزو» الواقعة شرق عاصمة البلاد «الجزائر»، إضافة إلى 19 ألف رأس من الحيوانات.

وشملت الحرائق، 26 من أصل 58 ولاية جزائرية، متسببة في مقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية في حصيلة اولية، عن مديرية المصالح الفلاحية لـ«تيزي وزو»، أن من بين 5193 هكتاراً من الأشجار التي التهمتها الحرائق، 4500 منها بساتين لأشجار الزيتون، موضحة أن الحصيلة لا تشمل سوى 60% من مجمل الخسائر التي تم تقييمها حتى أمس الأول السبت.