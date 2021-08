فيضانات وحرائق غابات تجتاح الولايات المتحدة وروسيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، كوارث منها الفيضانات التي اجتاحت مناطق بولاية «تينيسي» الأمريكية، متسببة في مصرع 21 شخصا على الأقل، كما شهدت روسيا، حرائق غابات في مساحة 130104هكتارات، فيما تمكنت السلطات من إخمادها.

ولقى 21 شخصا على الأقل وفقد 50 آخرين، جراء فيضانات عارمة اجتاحت مناطق بـ «تينيسي» الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة. وشهدت الولاية، أمطارا وصفتها خدمات «الأرصاد الجوية» المحلية بـ التاريخية، فيما اعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وبلغ منسوب المياه في بعض مناطق الولاية، 43 سنتيمتراً جراء هطول الأمطار بغزارة، وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر أمس الاول السبت.

وتعد بلدة «ويفرلي» الواقعة غربي «ناشفيل» عاصمة «تينيسي» من أشد المناطق تضررا، فيما تسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

Video shows damage, and debris caused by flooding through Middle Tennessee, at least 22 people were killed and more than 50 were still missing as of Sunday afternoon. https://t.co/mwjJAMJihQ pic.twitter.com/URnvKuHEsJ