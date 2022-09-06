كاليفورنيا تحذر السكان من انقطاع الكهرباء.. درجة الحرارة تصل لأكثر من 45

يعمل سكان كاليفورنيا على تشغيل مكيفات الهواء أثناء موجة الحر، ومن منطلق ذلك يحث مسؤولو الولاية المستهلكين على الحد من استخدامهم للكهرباء لتجنب الضغط على شبكة الطاقة واحتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، بحسب موقع «ناشيونال راديو» الأمريكي.

تنبيه مهم للحد من استهلاك الكهرباء

وأصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء «كايسو»، في كاليفورنيا إنذارًا طارئًا، وجددت الدعوات للمشتركين لإيجاد طرق للحفاظ على الاستهلاك هذا الأسبوع، خلال فترات بعد الظهر والمساء لمنع انقطاع التيار، حيث توفر الشركة حوالي 80% من احتياجات الولاية من الكهرباء.

ولليوم السادس على التوالي، كان التنبيه على مستوى الولاية ساري المفعول من الساعة 4 حتى 10 مساء، كما يجرى حث المستهلكين على ضبط أجهزة التكييف على درجة 25 أو أعلى، وتجنب استخدام الأجهزة الرئيسية وإطفاء جميع الأضواء غير الضرورية.

موجة الحر تستمر أسبوعًا

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة العالية أسبوعًا أو أكثر في كاليفورنيا والولايات الغربية الأخرى، إذ تشكل اختبارا لشبكة الكهرباء.

وقال إليوت ماينزر، الرئيس التنفيذي لشركة «كايسو»: «دخلنا الآن في أشد مراحل موجة الحر، كما أن الطلب المتوقع على الطاقة عند مستويات قياسية مع تزايد إمكانية حدوث انقطاع للكهرباء بشكل كبير».

وأضاف «ماينزر» أن التحذيرات التي تصدرها الشركة تساعد بالفعل في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في الأيام الأخيرة، لكن المستهلكين يحتاجون إلى القيام بالمزيد من أجل توفير الطاقة.

درجات حرارة قياسية

من جانبه، قال مارك تشينارد، خبير التنبؤ بمركز التنبؤ بالطقس، إن كاليفورنيا تسجل درجة حرارة قياسية حتى نهاية الأسبوع ويمكن أن تصل في ساكرامنتو إلى أكثر من 45 درجة، متجاوزة الرقم القياسي الشهري البالغ 42.7 درجة، كما تطابق درجات الحرارة في مدينة سان خوسيه الأرقام القياسية اليومية السابقة مع توقعات عالية تبلغ 40 درجة في لوس أنجلوس، ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة بوربانك إلى 42.7 درجة يوم غد، محطمة الرقم القياسي اليومي البالغ 41 درجة.