سماح أبو بكر عزت: إطلاق محتوى خاص للأطفال خطوة مهمة للغاية في هذا العصر

قال الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، إنّ استعداد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال خطوة مهمة للغاية في هذا العصر، موضحة «الأطفال مفتقدة إنها تحس أنها موجودة بالفعل، وإن في حد بيخاطبهم بشكل مباشر وبرامج موجهة لهم خصيصا، خطوة الشركة المتحدة ستجعلهم يشعرون بالانتماء أكثر، واهتمام القيادة السياسية بملف الأطفال واضح جدا، وذلك من خلال فعاليات وبرامج وفترات مفتوحة ستكون على القنوات، وكل ذلك سيعزز مفاهيم كثيرة عند الأطفال».

برامج على أعلى مستوى للأطفال

وأضافت «سماح» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، نريد ترسيخ قيمة المواطنة والانتماء والهوية المصرية، «الأطفال معذورة إنها تروح لقنوات أخرى وتستقي ثقافات أخرى مختلفة عن ثقافتنا لأنهم لا يجدون من يستوعبهم هنا»، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك برامج على أعلى مستوى للأطفال، برنامج توفّر التقنيات الحديثة والألعاب وما يحتاجه الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، «سهل إن أي حد يعمل برنامج للأطفال، لكن المهم إزاي البرنامج هيتعمل والصورة اللي هتتقدم للطفل عشان تجذبه».

وأشارت إلى أن أجمل ما في برنامج رحلة سعيدة أنه موجه للطفل والأسرة بالكامل، «نريد من خلال هذا البرنامج إعادة الترابط الأسري المفتقد، والآن في المنزل لا نجد الأطفال يتفاعلون مع أولياء الأمور ويلعبون معهم بشكل كبير، والتفاعل معهم يعزز الثقة بين الطفل والأهل».

البرنامج يستضيف أفراد أسرتين يلعبون سويا

وأوضحت أن برنامج رحلة سعيد يستضيف أفراد أسرتين ويلعبون سويا بألعاب مختلفة، دون أي مسابقات أو جوائز مادية، ولكن الجائزة هي الترابط والحب والحالة الجميلة التي تكون عليها الأسرة، و«نقدم فقرات كثيرة جدا، فقرات فيها ألعاب حديثة مثل البلايستيشن، كما نقدم حكاية تواكب العصر».

وواصلت الصحفية سماح أبو بكر عزت: «هناك القيم أيضا، حيث أحكي قصة للأطفال ضمن حكايات ماما سماح، ومعي أطفال في الاستديو، ونحكي قصة لطيفة من خلالها ندخل مفاهيم حديثة، مثل كيف نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف نقدم صورتها على فيسبوك، وكيف نتجنب الابتزاز الإلكتروني، وكيف نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء، مثل اللعب وسماع الموسيقى والقراءة أيضا، والبرنامج سيظهر على الشاشة».