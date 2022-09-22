المكرمون في «القاهرة للدراما» يشكرون الشركة المتحدة: رسالة تقدير وعرفان

«رد الجميل» و«جبر الخواطر».. عنوان لحظة تكريم عددٍ من نجوم الفن الكبار، الذين عادوا إلى الأضواء بعد سنواتٍ من الغياب في مهرجان القاهرة للدراما، فاتحين أزرعهم على اتساعها في محاولة لاحتضان الجميع، دموع الفرحة تنهمر أمام لحظات الحب والتقدير التي لمسوها من القائمين على المهرجان، ووقف الجميع إجلالًا واحترامًا لفنانين قدّموا حياتهم للدراما المصرية.

حظيت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما باحتفاءٍ شديد من الجمهور عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا الفقرة الخاصة بتكريم عددٍ من النجوم الكبار الذين قدّموا الكثير للدراما المصرية الكثير، وحُفرت صورهم في أذهان المشاهدين على مدار سنواتٍ طويلة، وهم: «عبدالله مشرف، أمل إبراهيم، محمد فريد، عواطف حلمي، نعيم عيسى، فكري صادق، فادية عكاشة، قيس عبدالفتاح، نادية شكري، ناجي سعد، ومصطفى الدمرداش».

المكرّمون في المهرجان: رسالة تقدير وعرفان لما قدمناه

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بالتكريم في مهرجان القاهرة للدراما، إذ قال الفنان عبدالله مشرف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه سعيد بتكريمه بين أبناء جيله من الفنانين، مشيرًا إلى أنّ التكريم جاء في أفضل توقيت بالنسبة له، لأنه جاء عقب تعرضه لأزمةٍ صحيةٍ استدعت احتجازه في العناية المركّزة لأيام: «التكريم له بعد معنوي كبير انعكس إيجابياً على حالتي النفسية».

ووجّهت الفنانة أمل إبراهيم رسالة شكر إلى القائمين على المهرجان، قائلة: «أود توجيه رسالة شكر وتحية للقائمين على إدارة المهرجان والشركة المتحدة، لتكريمي أنا وممن أفنوا عمرهم في مجال الفن، حيث أعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة تقدير وعرفان منهم لما قدمناه».

كما شكر الفنان إبراهيم عيسى، أشرف زكي والشركة المتحدة على اختياره للتكريم، معربا عن سعادته الغامرة بالتكريم: «مهرجان القاهرة للدراما وُلد كبيرًا من دورته الأولى، والتنظيم كان رائعًا، والحفل خرج في أبهى صورة».

ووصف الفنان فكري صادق التكريم بـ«أحلى لحظة» في حياة الفنان، إذ إنّ التكريم بمثابة تثمين لمشواره الفني، ويشعره بأنّ مجهوده لم يضع هباءً، شاكرًا نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة على تكريمهم بالمهرجان، مضيفا: «الحقيقة أنها كانت ليلة رائعة سعدت بكل أجوائها، وأتمنى التوفيق للمهرجان في دوراته المقبلة».

الجمهور يحتفي بتكريم صناع الدراما الكبار: لفظة عظيمة وخطوة محترمة

واحتفى الجمهور بتكريم نجوم الشاشة الصغيرة، فعلق أحد المتابعين في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «لفته جميلة وعظيمة رجعتنا للحظات حلوة عشناها معاهم»، وأضاف آخر: «أحلى حاجة حصلت تكريم ممثلين الصف الثاني والثالث.. خطوة محترمة جدًا»، وتابع ثالث: «أول مرة أشوف مهرجان محترم يليق بمصر واللي بيحضره أصحاب الفن الحقيقي».

وتواصلت إشادات الجمهور بخطوة تكريم صناع الدراما المنسيون، «تحية احترام وتقدير لصاحب فكرة تكريم هؤلاء الفنانين، جبر خاطر واستحقاق بعد سنين تعب»، «شكرًا للقائمين على مهرجان القاهرة للدراما لتكريمهم فنانين مبدعين ما كنا بنشوفهم في المهرجانات الفنية السابقة».