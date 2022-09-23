الشركة المتحدة تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

تستعد المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الفترة المقبلة؛ لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الاعلام العربي، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق المتحدة، خلال الأيام المقبلة، أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته وهي «نبتة» التي ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات، ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على المستويات كافة.

بدء الخريطة البرامجية الجديدة

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال في قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن كارتونا وبرامج أطفال منها برنامج «رحلة سعيدة» تقديم زهرة رامي، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، والطفلة كندة، إضافة إلى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصري، وبرنامج «أطفال الحياة» تقدمه سلمى صباحي على قناة الحياة، إضافة إلى تحضير الجزء الثاني من مسلسل يحيي وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال.

وسيطلق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية، وجدول الضرب، وأغاني تحس على احترام الكبير، وقيمة العائلة والانتماء للوطن، وقررت المتحدة تخصيص فقرات في البرامج الدينية للأطفال؛ لتعاليم الدين الصحيح، وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات في برامج التوك شو يومي الجمعة والسبت «إجازة المدارس».

«كابيتانو مصر»

كانت الشركة المتحدة أطلقت أكبر مشروع مواهب كرة قدم في تاريخ مصر وهو «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب واختُبر فيه حتى الآن 50 ألف موهبة سن 14 سنة في معظم المحافظات، وسيتم تبني أفضل المواهب فيهم.

مبادرة «أخلاقنا الجميلة»

كانت المتحدة دشنّت منذ أيام مبادرة «أخلاقنا الجميلة» التي لاقت ردود فعل جيدة وتستهدف بناء الإنسان المصري بمختلف مراحله العمرية، وأطلقت فقرات للأطفال في برنامج 8 الصبح على DMC.

وتعمل الآن كل قطاعات المتحدة للخدمات الإعلامية على تبني أفكار جديدة ومختلفة للأطفال، تبني جيلا جديدا منتمي للعائلة والوطن، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بناء الوعي» التي تستهدف حق الأجيال القادمة في التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات.