تفاصيل مصرع طالبة سقطت من الطابق الـ11 بالإسكندرية.. «ملقتش كابنية الأسانسير»

بابتسامتها المعتادة، خرجت ندى مراد مرقص من شقتها ناحية المصعد من أجل الهبوط من الطابق الحادي عشر، وفتحت الباب ووضعت قدمها بداخله، غير أن الكابينة لم تكن متواجدة فسقطت من الطابق العلوي لتهوى بجسدها سريعا وتنتهي قصة حياة فتاة كانت على أبواب التخرج من كليتها لتصبح طبيبة صيدلانية، إلا أن خطوات الخروج من الحياة.

الطالبة الجامعية بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كانت تستعد لعامها الأخير في الكلية، لكنها رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، لتنعيها كليتها وأصدقاؤها، وتظهر قصتها التي تجملت بحسن السيرة ومحبة الجميع لها.

تفاصيل مصرع طالبة صيدلة الإسكندرية

وقالت الدكتورة صفاء علام، رئيس قسم النشاط الثقافي والاجتماعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن ما أُبلغت به بخصوص واقعة الطالبة ندى مراد، يتلخص في أنها سقطت من مصعد منزلها في الطابق الحادي عشر، حيث فتحت الباب ولم تكن الكابينة متواجدة وسقطت بداخله.

طالبة الأكاديمية في الإسكندرية لم تفرح بتخرجها

وأضافت رئيس قسم النشاط الثقافي لـ«الوطن»، أن الطالبة الراحلة واحدة من أفضل الطالبات في الكلية، وكانت تستعد لبدء العام الدراسي الأخير لها، حيث قضت 4 سنوات بنشاط وتميز في الكلية، إلا أنها لم تفرح بتخرجها المنتظر، وكذلك أهلها أيضا، والذين يعيشون حالة صعبة بسبب فقدان ابنتهم «ربنا يرحمها ويصبرهم».

رئيس قسم النشاط الثقافي: اعتادت المشاركة معنا

وأوضحت رئيس قسم النشاط الثقافي والاجتماعي، أن الطالبة الراحلة واحدة من الفتيات الطيبات في الكلية، واعتادت المشاركة في الأنشطة الطلابية، لذا فإن خبر مصرعها كان صدمة لأساتذتها وأصدقائها.

وكانت إدارة شؤون الطلاب بكلية الصيدلة بالأكاديمية العربية، أصدرت بيانا رسميا، نعت فيه وفاة الطالبة ندى مراد مرقص، قائلة: «بمزيد من الحزن والأسى تنعي إدارة كليه الصيدلة وجميع أعضاء هيئه التدريس وجميع العاملين الفقيدة الطالبة ندى مراد مرقص، الطالبة بالترم التاسع بكليه الصيدلة بالمقر الرئيسي للأكاديمية، وتتقدم بخالص العزاء للأسرة الكريمة.. للفقيدة الرحمة والمغفرة».

وحُرر محضر بالواقعة لمعرفة سبب الحادث، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق، وأصدرت تصريحا بدفن الجثمان.