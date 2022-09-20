الانتهاء من إصلاحات خط قطار «القاهرة - الإسكندرية» بعد حادث دمنهور

تمكن رجال هيئة سكك حديد مصر، قبل قليل، من الانتهاء من إصلاح خط القطارات الثاني «القاهرة - الإسكندرية» بعد حادث قطار دمنهور في البحيرة والذي وقع اليوم الثلاثاء، إثر خروج القطار

توقف حركة القطارات بعد حادث قطار دمنهور

وتوقفت حركة القطارات خلال الساعات الماضية جراء خروج عربتي قطار ركاب رقم 774 القادم من مرسى مطروح متجهًا للقاهرة، من على شريط السكة الحديد.

إعادة عربتي القطار بعد حادث قطار دمنهور

ونجح العاملون بهيئة السكك الحديد، في إعادة عربتي القطار على شريط السكة الحديد مرة أخرى بعد الاستعانة بأحد الأوناش العملاقة من هيئة السكة الحديد بطنطا، كما تم تسيير حركة القطارات بالوجه البحري من خط واحد بين محطتي دمنهور وأبو حمص، حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

وشهدت البحيرة صباح اليوم وقوع حادث قطار دمنهور، حيث انحرف جرار والعربة الأولى للقطار رقم 774 القادم من مطروح متجها إلى القاهرة، وذلك قبل دخوله محطة دمنهور.

وأدى ذلك لتوقف حركة القطارات بخط «القاهرة - الإسكندرية» من الاتجاهين، وعلى الفور تم الدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة عودة السكة للحركة الطبيعية.

وجرى تدوير القطارات من محطة السكة الحديد بإيتاي البارود، كما شكلت هيئة السكك الحديد لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث وسرعة إعداد تقرير حول حادث قطار دمنهور.

تخصيص أتوبيسات لنقل ركاب القطار

وخصصت الجهات المعنية بمحافظة البحيرة أتوبيسات لنقل ركاب القطارات إلى مواقف الأقاليم وكذلك محطة قطار إيتاي البارود بالمجان، بعد توقف حركة القطارات بخط السكة الحديد «القاهرة - الإسكندرية».