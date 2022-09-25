الحكومة: تضاعف قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي «13 مرة» (إنفوجراف)

أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود توجه لدى «الجمهورية الجديدة» لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، التي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك.

«إعلامي الوزراء»: 66.3% زيادة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

وأضاف «إعلامي الوزراء»، في عدة تقارير معلوماتية «إنفوجرافات»، صادرة عنه صباح اليوم الأحد، أن هناك زيادة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 66.3%، ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في العام المالي الماضي، مقارنة بـ41.6 مليار متر مكعب في العام المالي 2015/ 2016، لافتاً إلى أن قطاع الغاز الطبيعي كان منكمش في هذا العام بنسبة 11%، قبل الطفرة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي مؤخراً.

ولفت المركز، إلى تضاعف قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال، بمقدار «13 ضعفًا»، لتبلغ قيمته 8 مليارات دولار في العام المالي الماضي، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013-2014، مع زيادة في الكميات المصدرة مقدارها «4 أضعاف»، لتُسجل 7.2 مليون طن في العام المالي الماضي، مقابل 1.9 مليون طن عام 2013- 2014.

وأشارت إلى أنَّ مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني إفريقياً عام 2021، وفقاً لـ«بريتش بتروليم».

مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال عالمياً

وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأنّ مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.

108 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز

وأبرز التقرير جهود التوسع في مشروعات الغاز على مدار 8 سنوات مما دفع إلى زيادة الصادرات، فبالنسبة للاستثمارات الأجنبية لقطاعي الغاز والبترول، تمّ توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 22 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، فضلاً عن نحو 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، بنحو 2.2 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.

واستعرض التقرير أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، التي تشمل مشروع تنمية حقل ظهر وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 15.6 مليار دولار، ومعدل إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل نورس بتكلفة استثمارية إجمالية 290 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 9.3 مليار دولار، بينما تبلغ الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات من الحقول 5 تريليون قدم مكعب، وذلك من خمسة حقول هي: (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) حيث يعمل المشروع على تنميتها.

مصر تمتلك ثروات ومقومات تؤهلها للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز

وشدد المركز، على أنَّ الدولة المصرية تمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، زنجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، إضافةً إلى استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.