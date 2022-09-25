انتخابات إيطاليا 2022 تصويت وسط أزمات كبيرة.. من ينهيها لصالحه؟

انطلقت صباح اليوم انتخابات إيطاليا 2022، إذ توجه المواطنون إلى صنادق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان جديد، على إثره سيتم تحديد رئيس جديد للحكومة، في بلد عانى إشكاليات سياسية كبيرة على مدار السنوات الماضية، في ظل أزمة كورونا التي عصفت به، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات اقتصادية.

ودعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في يوليو الماضى، إلى حل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنظيم انتخابات مبكرة، بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي، بعد انسحاب 3 أحزاب كبيرة من ائتلافه الحكومي، في خضم الأزمات التي واجهتها البلاد.

انتخابات إيطاليا 2022.. الكلمة لليمين المتطرف

وبدأ التصويت في انتخابات إيطاليا 2022 للاختيار بين متنافسين الأقرب فيهم يغلب عليهم الفكر اليميني المتطرف الذي وجد تأثيرا كبيرا له في العالم، إذ تذهب التوقعات إلى أن يحقق التحالف اليمينى، بقيادة حزب إخوة إيطاليا، والذي تترأسه جورجيا ميلوني فوزا ساحقا في الانتخابات بحسب استطلاعات للرأي رصدتها قناة «سكاي نيوز» في تقرير صباح اليوم.

وبحسب مراقبين، فإنّ حكومة ميلوني ستكون الحكومة الأكثر يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وليس هذا فحسب، بل إنّ الانتخابات ستأتي بدرجة كبيرة بأول امرأة إلى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا.

وتتمثل نقطة القوة لدى جورجيا ميلوني كونها زعيمة لتحالف يضم أيضا حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني الذي له سجل سياسي كبير، وحزب فورزا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني صاحب الحضور السياسي والتاريخي الكبير في الأوساط السياسية الإيطالية.

عنصر المفاجأة في الانتخابات الإيطالية أمر وارد

ومن الممكن ان تسفر اللحظات الأخيرة للانتخابات عن مفاجآت وخاصة مع توقف استطلاعات الرأى فى الأسبوعين الأخيرين، قبل بدء التصويت، إذ تسود تكهنات بانتعاش الدعم لحركة 5 نجوم ذات الميول اليسارية، والتي كانت أكبر حزب في عام 2018 بقيادة ماريو دراجي.

يشار إلى أنّ الحكومة الإيطالية المقبلة ستتولى مهامها قبل أواخر أكتوبر المقبل، ولن يجتمع البرلمان الإيطالى الجديد قبل 13 أكتوبر.

ويعد 51 مليون إيطالي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بأن منظمي استطلاعات الرأي يتوقعون أن تكون نسبة المشاركة أقل من المستوى القياسي المنخفض البالغ 73 % في الانتخابات العامة الأخيرة قبل 4 سنوات.