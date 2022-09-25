مثقفون في محبة الراحل زين نصار: «لم يبخل بعلمه وكان يشعر أنه صاحب رسالة»

حالة من الحزن تسيطر على عدد من المثقفين بعد رحيل الدكتور زين نصار، المؤرخ الموسيقي الكبير وأستاذ النقد الموسيقى بالمعهد للنقد الفني بأكاديمية الفنون، الذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض، مؤكدين أن الراحل لم يبخل بعلمه، وأنه صاحب رسالة في التذوق الموسيقي.

وقال الشاعر جرجس شكري: «وداعاً الناقد والمؤرخ الموسيقي الكبير الدكتور زين نصار الأستاذ العزيز الذي التقيته للمرة الأولى عام 1994 في معهد النقد الفني، ولمدة عامين تعلمت منه ما لا أنساه، وما زلت أذكر قاعة الدرس وحديثه الساحر عن الموسيقي الكلاسيكية العالمية، وتاريخ الموسيقى المصرية».

«شكري»: زين نصار لم يبخل بعلمه

وأضاف «شكري» عبر «فيسبوك»: «الدكتور زين نصار لم يبخل بعلمه، وكان يشعر أنه صاحب رسالة لنشر التذوق الموسيقي في مصر، فكتب المادة العلمية للبرامج الإذاعية، وكتب مقالات بالإضافة لمؤلفاته التي تؤرخ للموسيقى المصرية»، متابعًا أن علاقته ظلت طيبة بالمعلم الجليل بعد سنوات الدراسة، ومنذ ثلاث سنوات حين طلبت منه أن يكون رئيساً لتحرير سلسلة الموسيقى بمشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد «شكري»، أن «زين» لم يبخل بعلمه وتعاونه المثمر الذي كان له أثرًا طيبًا على سلسلة الموسيقى، وأضاف: «منذ أيام كنا نناقش الخطة الجديدة! وداعاً يا دكتور زين، اليوم فقدنا ذاكرة الموسيقى المصرية، فهذا يوم حزين».

ودونت الكاتبة والإذاعية ريم خيري شلبي هذه الكلمات: «من ألطف الشخصيات اللي قابلتهم في حياتي وأكثرهم تواضعًا، على الرغم من أنه كان موسوعة متنقلة، أثرى مكتبة الإذاعة بالعشرات بل ربما بمئات البرامج التي تتحدث عن تاريخ الموسيقى سواء كان معدًا أو ضيفًا، وكان شديد النشاط والكرم في معلوماته، رحمة الله عليه أستاذنا الكبير دكتور زين نصار».

أبرز المعلومات عن زين نصار

يشار إلى إن الراحل زين نصار مولود في مطلع أبريل 1942 بالقاهرة، حصل على ليسانس التربية الموسيقية في عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني بتقدير جيد جدًا.

وحصل زين نصار على ماجيستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980، ودكتوراه في مجال الفنون تخصص «النقد الموسيقي» في العام 1986، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم.