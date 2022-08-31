آخر موعد للتقدم إلى معاهد أكاديمية الفنون.. اليوم

أعلنت مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة أن اليوم، آخر ميعاد لغلق باب القبول بمعاهد أكاديمية الفنون، بالهرم والإسكندرية للعام الدراسي 2022- 2023، ومدة الدراسة 4 سنوات.

وأضاف الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي، لـ «الوطن»، أنه تم تحديد يوم 31 أغسطس آخر يوم لغلق قبول الطلاب بمعاهد أكاديمية الفنون بالهرم والإسكندرية للعام الدراسي المقبل، في المعاهد المختلفة.

وأشار «سليم» إلى أنه من المرجح أن مد هذا الموعد أو فتح باب القبول مرة أخرى لاستقبال طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لهذا العام.

معاهد أكاديمية الفنون

المعهد العالي للفنون المسرحية.

- المعهد العالي للسينما.

- المعهد العالي للموسيقى العربية.

- المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار

- المعهد العالي للباليه

- المعهد العالي للنقد الفني

- المعهد العالي للفنون الشعبية

- المعهد العالي لفنون الطفل

شروط القبول بأكاديمية الفنون

ومن أبرز شروط قبول طلاب الثانوية العامة للدراسة في معاهد أكاديمية الفنون 2022- 2023:

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة والحد الأدنى للمجموع (55 %) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وتحديد موقف الطالب من التجنيد، ألا يزيد سن الطالب عن 22 سنة في أول أكتوبر 2022، وكذاك اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي الخاص بكل معهد.

كما تقبل الأكاديمية الطلاب بنظام التعليم الموازي بمصروفات دون التقيد بشروط في المعاهد التالية: (المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى).

ونوهت أكاديمية الفنون بأنه لن يتم البت في الملف الخاص بالطالب لحين الذهاب لمقر الأكاديمية لسداد الرسوم المقررة 750 جنيها.

وتستقبل أكاديمية الفنون طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها عبر موقعها الالكتروني التابع لوزارة الثقافة للدراسة،

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واختتم طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تظهر النتيجة الأسبوع المقبل.