7 شروط للقبول في معاهد أكاديمية الفنون 2023.. بينها مجموع 55%

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، شروط القبول في معاهد الأكاديمية للعام الدراسي 2023، أبرزها الحصول على مجموع لا يقل عن 55%.

ووفقا للوائح والقوانين المنظمة، تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أبرز شروط القبول للدراسة في معاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي 2022/2023.

شروط القبول للعام الدراسي 2022/2023

أولا: مرحلة البكالوريوس

* شروط عامة لجميع المعاهد

1- يشترط في قبول الطالب أن يحدد موقفه من التجنيد «أدى الخدمة- إعفاء نهائي- مؤجل- لم يصبه الدور».

2- تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين على المؤهل الدراسي من أعوام «2020-2021-2022».

3- سن المتقدم وفقا لما يلي:

* مؤهل جامعي «4 سنوات»، لا يزيد عن 26 عامًا.

*مؤهل جامعي «أكثر من 4 سنوات»، لا يزيد عن 28 عامًا.

4- لا يُقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وفُصل لاستنفاد مرات الرسوب.

5- قبول الطلاب الذين يجتازون اختبارات القبول.

اختبارات الكشف الطبي

6- لا يقبل الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد أخرى.

7- يقبل الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات دون التقيد بشرط المجموع وشرط السن بالمعاهد التالية فقط:

- المعهد العالي للفنون المسرحية.

- المعهد العالي للسينما.

- المعهد العالي للموسيقى العربية.

- يتم فتح باب القبول للطلاب المتقدمين من يوم الأحد الموافق 14/8/2022.

- بدء امتحانات القبول وفقا لطبيعة وظروف كل معهد.

تبدأ الدراسة بالمعاهد وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، «فيما عدا المستجدين»، يحدد حسب طبيعة وظروف كل معهد.

- ثمن مظروف القبول بنظام التعليم المعتمد 750 جنيهًا.

- ثمن مظروف القبول بنظام التعليم الموازي 1300 جنيه.

- يتم ترتيب المقبولين وفقاً للضوابط في الكنترول شيت ومجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في اختبارات القبول كذلك مجموع الدرجات الحاصل عليها بالثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادة الجامعية.

- يتم ترتيب المرشحين بأولوية الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات القبول.

- يقبل الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني في امتحان الثانوية العامة ممن استوفوا شرط المجموع، بعد إضافة درجات النجاح في مواد الرسوب للمجموع الكلي، وذلك بعد الموافقة على الإقرار بالنموذج بالرابط على صفحة تسجيل القبول بمرحلة بموقع الاكاديمية الإلكتروني.

- لا يطبق شرط سنة الحصول على المؤهل للحاصلين على درجة جامعية «بكالوريوس- ليسانس»، وإنما يطبق شرط 26 سنة للكليات النظرية و28 سنة للكليات العملية بشرط إثبات الموقف من التجنيد.

- جميع المعاهد تقبل ذوي الهمم خارج العدد شرط اجتياز اختبارات القبول.

- قبول الطلاب الوافدين بجميع معاهد الأكاديمية بذات الشروط شريطة الحصول على الموافقات الأمنية وإبـلاغ وزير الثقافة بأسماء المرشحين.

الشروط الخاصة بمعاهد الاكاديمية

أولا: المعهد العالي للفنون المسرحية - فرع القاهرة

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بمجموع 55 % أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

- يقبل المعهد بنسبة 10% مؤهلات عليا.

أ- قسم التمثيل والإخراج

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بعد معادلتها أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية.

ب- قسم الدراما والنقد المسرحي

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها أو الثانوية الأزهرية بعد معادلتها والشهادات الأجنبية.

ج - قسم الديكور المسرحي

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها أو الثانوية الأزهرية بعد معادلتها والشهادات الأجنبية.

ثانيا: المعهد العالي للفنون المسرحية - فرع الاسكندرية

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بمجموع 55 % أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

- يقبل المعهد بنسبة 10% مؤهلات عليا.

* قسم التمثيل والإخراج

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بعد معادلتها أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية.

قسم الديكور المسرحي

يقبل الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها أو الثانوية الأزهرية بعد معادلتها والشهادات الأجنبية.

ثالثا: المعهد العالي للسينما - فرع القاهرة

يقبل الطلاب بأقسام «الإنتاج ـ السيناريو ـ هندسة المناظر ـ الرسوم المتحركة التصوير ـ هندسة الصوت ـ المونتاج ـ الاخراج».

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بمجموع 55 % أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

-التقديم هذا العام أون لاين على موقع الأكاديمية www.aoa.edu.eg

لمعرفة التفاصيل من الرابط التالي https://youtu.be/k8jGvew0lrU