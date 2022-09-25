الإعلام الألماني يحذر: لن تكون هناك مخابز ما لم تحل أزمة الطاقة

في ظل مواجهة أزمة ارتفاع الطاقة، كانت المخابز في ألمانيا من بين الجهات التي تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا، وذكر الخباز الألماني توبياس إكسنر بأنه قام بتركيب أفران جديدة موفرة للطاقة، واختصر ساعات عمله، حتى فكر في الخبز في درجات حرارة منخفضة، بحسب ما نقلته شبكة «ذا لوكال» الألمانية.

إذا لم تتغير الظروف لن يكون هناك مخابز في ألمانيا

وقال «إكسنر» إنه لا يتذوق طعم الخبز بدون التسوية المعتادة من قبل في المخبز له، مؤكدا أن مثل هذه الجهود لن تفعل شيئًا لمواجهة الأزمة التي يواجها هو وخبازون آخرون، وإذا لم تتغير الظروف، فعاجلا أو آجلا لن يكون هناك وجود لمخابز كبيرة في ألمانيا.

وقال فريدمان بيرج، العضو المنتدب لاتحاد الخبازين الألمان، إن 70% من المخابز الحرفية لديها أفران غاز، وأسعار الغاز ترتفع بشكل كبير الفترة الأخيرة، كما أن هناك اثنان من المكونات الرئيسية يستخدمها الخبازون وهما «الدقيق والزيت»، ويعدوا من بين المكونات التي تأثرت بالحصار في الموانئ الأوكرانية.

ارتفاع القمح 2.5 مرة مما كان عليه قبل الحرب

وتحدث «إكسنر»، صاحب 36 فرعا من المخابز، والذي يعمل عنده 220 موظفا، أنه يكافح أيضا لتفادي الأزمة، وأضاف أن القمح الآن أغلى 2.5 مرة مما كان عليه قبل الأزمة، في حين ارتفعت تكلفة لتر النفط من 82 سنتًا إلى أكثر من 3 يورو.

وفي النفس السياق، أشار «إكسنر» إلي أن فواتير الطاقة تضاعفت 4 مرات تقريبًا مقارنة بعام 2020، كما أنه يتردد في زيادة أسعار الخبز، حيث يعتقد أن عملائه لن يدفعوا هذه الأنواع من الأسعار.

الحكومة الألمانية تقدم مساعدات بقيمة 100 مليار يورو لمعالجة التضخم

وتتعرض العديد من المخابز في ألمانيا بالفعل للانهيار نتيجة للزيادات الأخيرة في التكاليف، حيث نظم آخرون احتجاجات للمطالبة بمساعدة عاجلة من الحكومة.

وعلي جانب آخر، أعلنت حكومة ألمانيا عن إجراءات إغاثة بقيمة 100 مليار يورو تقريبًا لمعالجة التضخم، لكن الشركات الصغيرة تم استبعادها إلى حد كبير حتى الآن من المساعدة.