تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.. وتصاعد أزمة الغاز الروسي مع اقتراب الشتاء

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام إلى ما دون مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2022، على خلفية مخاوف الركود الاقتصادي وضعف البيانات الاقتصادية للصين. وأدت زيادة إنتاج الأوبك واستمرار تدفق مخزونات النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة، إلى انخفاض الأسعار. إضافة إلى ذلك، فإنّ القيود الموسعة المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19 في الصين حدت مكاسب أسعار النفط، إلا أنّه سرعان ما انتعش السوق خلال الأسبوع الثاني من الشهر، ما ساهم في تعزيز ارتفاع الأسعار لتتخطى مستوى 94 دولارا أمريكيا للبرميل.

خلافات الغاز بين روسيا وأوروبا

وأدى تصاعد حدة المواجهات بين أوروبا وروسيا، إلى طرح أوروبا لفكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، ولجوء الأخيرة إلى التهديد بوقف إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط والغاز، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي الذي تم تداوله عند أدنى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين في تعافي أسعار النفط.

وعكست الأنباء على الجبهة الاقتصادية بصفة عامة، صورة قاتمة للطلب على النفط في المدى القريب، حيث تأثرت الأسعار بإمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة خاصة في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب شحّ الإمدادات نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، الذي بدأ في وقت سابق من العام الحالي، كما أنّ خطط ترشيد استخدام الطاقة في أوروبا، أثرت أيضا على الأسعار.

وكانت البيانات الواردة من الصين غير مشجعة على الإطلاق، في ظل انخفاض الواردات النفطية بنسبة 9.4% على أساس سنوي في أغسطس 2022 لتصل إلى 40.35 مليون طن حيث تم تقييد المشتريات بسبب عمليات انقطاع إنتاج المصافي التي تديرها الدولة وتباطؤ عمليات المصانع المستقلة بسبب ضعف الهوامش.

أوبك تتراجع عن قرار إنتاج 100 ألف برميل

وبدأ الشهر بإصدار مجموعة الأوبك وحلفائها، قرارا بالتراجع عن زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بدءا من شهر سبتمبر 2022، بسبب المخاوف المتعلقة بتراجع الأسعار مؤخرا.

من جهة أخرى، أدت قلة الإمدادات، إلى إصدر رئيس وزراء بريطانيا الجديدة، قرارا برفع الحظر المفروض على تقنية التكسير الهيدروليكي، وأقرت المزيد من التنقيب عن النفط في بحر الشمال مع توقع إصدار عشرات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في المدى القريب بهدف تعزيز الانتاج المحلي، وفقا لوكالة رويترز.

ولجأت وزارة الطاقة الأمريكية، إلى استغلال الاحتياطيات، وسحبت الحكومة مستويات قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2022 كجزء من برنامج مبيعاتها للحد من شح الإمدادات وتهدئة أسعار النفط، وفقا لوكالة بلومبرج. ويبلغ مخزون الاحتياطي الاستراتيجي الآن 434.1 مليون برميل، بانخفاض قدره 8.371 مليون برميل مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.