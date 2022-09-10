ألمانيا: دعمنا لأوكرانيا لن يتوقف رغم نقص إمدادات الغاز الروسي

قالت آنالينا بربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم، إن دعم بلادها لأوكرانيا لن يتوقف في ظل انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأفادت «بربوك» في بيان لها على هامش زيارتها الثانية للعاصمة الأوكرانية كييف، «أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا»، مضيفا أن الدعم الألماني سيشمل الأسلحة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والمالية.

أول زيارة لعضو بالحكومة الألمانية لأوكرانيا

وفي مايو، أصبحت «بربوك» أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.

وتسعى ألمانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى دعم المنازل والصناعات المثقلة بالارتفاع الإضافي في أسعار الطاقة، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم 1».

ألمانيا تحث دول أوروبا على استمرار دعم أوكرانيا

وقالت «بربوك»، إن« الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على تعبنا من تعاطفنا مع أزمة أوكرانيا، وهذه الخطة لن تنجح ويجب ألا تنجح، لأن كل أوروبا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن نظامنا السلمي والأمني».

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية، التي من المقرر أن تلتقي بنظيرها الوزير الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم، إن إحدى نقاط تركيز زيارتها تمثلت في تقديم المساعدة لأوكرانيا في إزالة الألغام المضادة للأفراد التي خلفتها القوات الروسية في الأراضي الزراعية والمباني، وهي مهمة قد تستغرق عقودًا.