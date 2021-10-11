سعر قنطار القطن اليوم بعد تطبيق المزايدة العلنية

سجل سعر قنطار القطن اليوم في مراكز التجميع بمحافظات الوجه البحري، لأصناف «جيزة 94 ، جيزة 86 ، جيزة 97» أسعارا تتراوح بين 4300 و5260 جنيه.

ووفقا لوزارة قطاع الأعمال العام، سجل سعر قنطار القطن اليوم في مراكز التجميع في محافظات الوجه القبلي أسعار تراوحت بين سعر قنطار القطن صنف «جيزة 95» بين 3255 و4450 جنيها.

سعر قنطار القطن اليوم

وبحسب البيان، تابع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اليوم، الموقف التنفيذي لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، التي تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، تقريرا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وتابع البيان، بأن التقرير أظهر أن سعر قنطارالقطن اليوم، ارتفع عن الفترة الماضية بعد أن فتح عدد 193 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في عدد 14 محافظة حتى الآن، فيما تم إجراء مزادات لبيع الأقطان في المحافظات التالية: الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية.

بيع 218 ألف قنطار قطن حتى الآن

وأضاف البيان أن الكميات المباعة حتى سعر قنطار القطن اليوم بلغت حتى الآن، من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية، نحو 218.6 ألف قنطار، قامت بشرائها نحو 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص.

وساعدت آلية بيع الأقطان فى المنظومة الجديدة، بعد تطبيق نظام المزايدة العلنية، مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين، أعلى سعر لقنطار القطن اليوم، كما تعتمد المنظومة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، مع توفير أكياس الجوت بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها، بما يسهم في تحسين جودة ونظافة القطن.