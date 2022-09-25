منسق وزارة الشباب لـ«كوب 27»: تعرض بعض الدول للجفاف سيؤثر على السلم المجتمعي

قال مصطفى عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ «كوب 27»، إنّ التغيرات المناخية تُؤثر على جودة حياة الإنسان على مستوى العالم، إذ إنّ التغيرات المناخية تؤثر على صحة الإنسان وأمنه الغذائي، نتيجة تغير المناخ وتأثيرها السلبي على نمو المحاصيل.

دول كبرى متسببة بالأزمة وأخرى تعاني

وأضاف عز العرب، في حوار مع الإعلامي رامي سعد ببرنامج «مركز شباب» على «راديو مصر»، أن تعرض بعض الدول للجفاف سيؤثر على السلم المجتمعي بهذه البلاد، وهو ما قد يعرضها للإنقسام أو الإقتتال، مشيرًا إلى أن العالم بين دول قامت بثورة صناعية كبرى وتسببت في هذه التغيرات المناخية ودول أخرى تعاني من أثر هذه التغيرات المناخية.

التكيف والتعويض أهم أساليب التعامل مع التغيرات المناخية

وأوضح منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ «كوب 27»، أن التعامل مع التغيرات المناخية ينبغي أن يتم مراعاة أمرين مهمين وهما التكيف مع التغيرات المناخية، والتعويض المناسب للدول المتضررة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعاني من الإنبعاثات الكربونية بنسبة 0.4% رغم أن بعض الدول الإفريقية ليس بها كهرباء، منوهًا عن ضرورة حصول هذه الدول على الدعم المناسب لكي تبدأ أولى خطواتها في النمو باقتصاديات نظيفة وعلى أسس خضراء.

ضرورة توعية الشباب بهذا المرض الخبيث

وتابع بأن المواطنين بالشارع بدأوا في الشعور بالمشكلة سواء بسبب التغيرات المناخية، أو بسبب تعرض بعض محاصيل الفواكه لبعض المشكلات العام الماضي، كاشفًا عن أهمية توعية الشباب بهذا الخطر والمرض الخبيث.