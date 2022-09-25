أمين «الأعلى للإعلام»: مصر أعادت دفء العلاقات الإعلامية المصرية العربية

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه على مدار 3 أيام استضافت مصر اجتماع وزراء الاعلام العرب في دورته رقم 52 تحت مظلة جامعة الدول العربية.

تسلم مصر رئاسة الدورة

وأضاف فوزي، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ وزراء الإعلام العرب ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الوفود كانوا ضيوفًا أعزاء على المجلس الأعلى؛ لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر، وفيها تسلمت مصر رئاسة الدورة.

وتابع: «كان لقاء الوزراء ورؤساء الوفود بالرئيس ورعايته للاجتماعات وحديثه المسترسل الصادق معهم هو اكبر تكريم والرسالة الاهم لأهمية الاجتماعات، مستطردًا: «خلال الأيام الثلاثة والاجتماعات والفاعليات المستمرة التي عقدت أعادت مصر دفء العلاقات الإعلامية المصرية العربية إلى المكانة التي تستحق والتي يجب أن تكون، وناقشت موضوعات هي الأكثر الحاحا وضرورة على الساحة الإعلامية».

تكريم كبار الكتاب العرب

واستكمل: «كرّم المجلس الأعلى على هامش هذه الاجتماعات كبار الكتاب العرب من عدد كبير من الدول العربية بجائزة المجلس في أمسية مصرية أصيلة عقدت في أحد أهم معالمنا السياحية قلعة صلاح الدين، التي أسعدت وأبهرت الحاضرين»، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وشركاءنا من الشركات الوطنية الذين بجهودهم وكفاءتهم الكبيرة خرجت هذه الاجتماعات بهذا الشكل المشرف والجميل.