سعر شقق الإسكان الاجتماعي 90 مترا 2022 في محافظة القليوبية.. اعرفها

أعلنت محافظة القليوبية عن طرح عدد من الوحدات السكنية الخاصة بالمحافظة ضمن شقق الإسكان الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترا والذي حدد سعر الشقق في الإعلان 16 ضمن سكن لكل المصريين 2022 وهي المخصصة للتسليم الفوري بمشروع شقق الإسكان بمنطقة عرب العليقات بالخانكة إذ يبدأ سعر الوحدة في شقق الإسكان الاجتماعي 90 مترا 2022 في محافظة القليوبية من 194 ألف جنيه.

سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة القليوبية

وأوضحت محافظة القليوبية في منشور رسمي لها علي الصفحة الرسمية للمحافظة بالتواصل الاجتماعي مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي 90 مترا لمنخفضي الدخل ان سعر الشقة يبدأ من 194 ألف تتكون الشقة من 3 غرف كاملة التشطيب مقدم جدية الحجز 15 ألفا وسعر كراسة الشروط 200 جنيه علي ان يتم تقسيط الشقق لمده تصل إلى 30 سنة بفائدة 3% متناقصة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة القليوبية

وأعلنت المحافظة ان شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي في محافظة القليوبية كالتالي:

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 50 عاما.

لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القليوبية وتكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

لا يجوز التصرف في الشقق السكنية المطروحة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط غير السكن فيها.

لا يجوز ترك الشقق السكنية الحاصل عليها الفئات المستحقة بعد التسليم شاغرة دون سكن.

يجب استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي لكي يتم الاستفادة من الشقق السكنية.

أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 96 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 8 آلاف جنيه شهريا وعن 72 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 6000 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وأعلنت محافظة القليوبية في منشورها ان الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 هي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.

قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية عمل إضافي الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي معاش استثنائي أو خلافه امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة

قيد عائلي ممكن للمتزوج - المطلقة - مطلق - أرمل- أرملة

برنت تأمينات