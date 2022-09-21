محافظ القليوبية: 40 مليون جنيه لتطوير شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة

بعد معاناة من العشوائية في شارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة، ووجود حالة من عدم التنظيم وسوء التخطيط، ترتب عليه بناء عقارات متعارضة مع تنظيم الشارع، إلى جانب الاكشاك غير المرخصة والاشغالات والجراجات العشوائية والسيارات المتهالكة، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وضع خطة جديدة لتطوير هذا الشارع.

محور شارع أحمد عرابي بشبرا

وقال محافظ القليوبية، في بيان عنه، اليوم الأربعاء، إن شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، واحد من أهم المحاور المرورية، لربطه المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة «محور روض الفرج» حتى الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر شمالًا بطول يصل حوالى 3 كم.

وأضاف المحافظ: «حان الوقت للانتهاء من هذه المعاناة، وتطوير الشارع، وضعنا طبقه السن بطول 500 متر وعرض 15 مترًا فى الاتجاه الأيسر للطريق، بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري، ونقلنا غرفة المحولات الكهربائية بالجزيره الوسطى من منتصف الطريق».

مراحل تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

وتابع خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير في الشارع: «جرى وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع، وتحويله إلى محور مروري يربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر طبقًا لعدة مراحل».

وأوضح المحافظ مراحل التطوير: «إدراج الشارع ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، ورصد مبلغ 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات في تنفيذ أجزاء كبيرة منه»، لافتًا إلى أن العمل في الشارع يُجرى بشكل مرحلي، إذ تعاملت المحافظة مع العقارات المتعارضة في الشارع، وإزالة عقار يتعارض بشكل كلي مع المحور وجاري استكمال التعامل مع باقي العقارات المتعارضة.

وأشار إلى احلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي في الشارع، وشن حملات الاشغالات وإزالة العديد من الجراجات والاكشاك غير المرخصة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتمهيد الطريق أمام أعمالها دون إيقاف الحركة في الشارع.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية، بمداومة أعمال رفع الاشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات، والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى، كما وجه رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتجهيز حملة مكبرة لرفع الاشغالات والقمامه بالشارع، ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، وضبط جميع المركبات والأشخاص الذين يلقون المخلفات في الشارع والتحفظ عليهم، والتأكيد على التزام العمال إرتداء الزي الرسمي لهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

وعلى هامش الجولة، ضبط عدد 2 أتوبيس يسيران عكس الطريق في شارع الرشاح بمدينة الخصوص، وسيارة ملاكي تسير عكس الطريق أعلي الطريق شبرا بنها الحر، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين.

يُذكر أنّ تطوير الشارع ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة شبرا الخيمة، ويتكامل مع مجموعة من المشروعات بالمنطقة ومنها مشروع تغطية الترعة البولاقية، وتحويلها إلى ممشى ومنتزه حضاري، ومشروع احلال وتجديد شبكات المياه، ورصف وإنارة 6 شوارع متقاطعة مع شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي، ضمن برنامج البنية التحتية بالمشاركة PIP، الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الاوروبي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.