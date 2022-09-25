البيئة : تنظيم عدد من الاحتفالات بمدن شرم الشيخ الغردقة ومرسى علم احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ

فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ انشطة تدعم السياحة البيئية نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عدد من الاحتفالات بمدن شرم الشيخ ، الغردقة ، مرسى علم ، احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من القطاع السياحى متمثل فى مجموعة فنادق چاز وذلك بمشاركة عدد من المنظمات والمتطوعين.

وقد شملت الاحتفالات تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للترويج للسياحة المستدامة وأساليب معالجة مشكلة المخلفات العالمية ، لبناء مجتمع مستدام وتشجيع عالم خالٍ من المخلفات من خلال تنفيذ انشطة متنوعة كالتلوين للأطفال والتي تعلم جيلنا المستقبلي كيف يصبح أكثر استدامة كذلك تعريف المشاركين و الضيوف بكيفية استخدام واقيات الشمس الآمنة لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية في شواطئنا الجميلة كذلك نشر الوعي بحملة Eco Egypt Experiences للتعريف بالسياحة البيئية.

كما تضمنت الفعاليات قيام المجتمعات المحلية بالترويج لتراثهم الثقافى والاجتماعى بالغناء وإعداد الأكلات البدوية المتميزة وتنظيف حديقة نبق الوطنية "شرم الشيخ" ، وجزيرة مجاويش "الغردقة" ، ومرسى أصلاية "مرسى علم".

ومن ناحية أخرى اقام عدد من الفنادق بالتعاون مع مجموعه جاز فعاليات متنوعة لتوعية الاطفال بالاعتماد على الأنشطة العملية والتلوين لتوصيل مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية بشكل شيق.