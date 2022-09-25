ضبط 4 أشخاص بالقاهرة استولوا على أموال مواطن.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

ضبط رجال الشرطة بمنطقة منشأة ناصر 4 أشخاص استولوا على مبلغ مالي من أحد المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغًا إلى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ لرغبته في شراء سيارة، واتفق معه على التقابل في مكان بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصوله تفاجأ بـ4 أشخاص يستقلون سيارتين بمغافلته واستولوا منه على مبلغ مالي في أثناء معاينته للسيارة ولاذوا بالفرار.

رواية أخرى تثبتها التحقيقات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بأنه حضر للمنطقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص لاستبدال المبلغ المالي المستولى عليه إلى عملة أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفية بقصد الاتجار به، وفور وصوله للمكان المشار إليه تفاجأ بتواجد المذكورين واستولوا منه على المبلغ المالي كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أماكن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

المتهمون يعترفين بسرقة المجني عليه

كما أضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجني عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وإيهامه بقدرته على استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية أقل من السوق المصرفية، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وارتكب الواقعة.

كما أقروا بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشاد ثلاثة من المتهمين ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، ومشغولات ذهبية اشتروها من متحصلات واقعة السرقة، معترفين بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.