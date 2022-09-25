ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة نصر

ضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مصنع تجهيز لحوم ودواجن تابع لإحدى المطاعم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لحيازته كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

اعترافات المتهم

وعُثر بداخل المصنع على 1٫070 طن مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها في المطعم عمله، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.