ضبط مخزن مواد غذائية ومصنع أسمدة مجهولة المصدر في الجيزة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مدير مخزن مواد غذائية بحوزته كمية من الدقيق المدعم، وضبط صاحب مصنع مبيدات زراعية بحوزته 3 أطنان أسمدة مجهولة المصدر.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، فإن إدارة مباحث التموين، تمكنت من ضبط مدير مسئول عن مخزن مواد غذائية دون ترخيص في الصف، لقيامه بتجميع الدقيق البلدي المدعم، وبتفتيش المخزن عثر علي طن ونصف من أجولة الدقيق.

أسمدة مجهولة المصدر

وأشار البيان، إلى ضبط صاحب مصنع مبيدات زراعية دون ترخيص، لبيعه أسمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وبتفتيش المصنع جرى ضبط 100 جوال أسمدة، وبلغت المضبوطات نحو 3 أطنان مجهولة المصدر ودون فواتير.

إحالة المتهمين للنيابة

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف رجال المباحث بإحالة المتهمين إلى النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.