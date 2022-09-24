«الداخلية»: تنفيذ 89 ألف حكم قضائي وضبط 176 قطعة سلاح

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط 173 قطعة سلاح و272 قضية مخدرات وتنفيذ 89059 حكما قضائيا، وذلك في إطار حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية خلال 24 ساعة ، ومن بين الأسلحة النارية «رشاش 8 بنادق آلية و22 بندقية خرطوش، و12 طبنجة، و130 فرد محلى، و185 طلقة مختلفة الأعيرة».

مجال فحص السائقين

وفي مجال فحص السائقين لبيان تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر، تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 5 منهم.

22 قضية اتجار فب المواد المخدرة

كما وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وعثر بحوزته على «7 أختام مقلدة لعدة جهات حكومية- مجموعة من المحررات المزيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمحررات المضبوطة واستخدام الأختام في عمليات التزوير.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1617 قضية تموينية متنوعة.