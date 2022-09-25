«المهندسين»: رفع سقف مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه للحالات الحرجة

أعلن مجلس نقابة المهندسين عن عدة قرارات تم اتخاذها في الاجتماع الأخير للمجلس مساء أمس السبت، كان من أبرزها رفع سقف الاستفادة من مشروع علاج المهندسين وأسرهم بالنسبة للحالات الحرجة من 30 إلى 40 ألف جنيه.

مشروع علاج المهندسين

وذكرت نقابة المهندسين في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، أن أهم قرارت المجلس خلال الجلسة الاعتيادية أمس السبت 24 سبتمبر 2022، شملت الآتي:

1- قرر المجلس الأعلى للنقابة الانعقاد مرتين خلال الشهر بدلا من مرة واحدة لمتابعة وإنهاء الملفات الهامة.

2- التأكيد على المتابعة المستمرة لمستجدات ملف التعليم الهندسي.

3- موافقة المجلس الأعلى للنقابة على رعاية احتفالية اتحاد المهندسين العرب بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء الاتحاد.

4- دعوة مجلس النقابة الفرعية بقنا وكفر الشيخ، للانتهاء من الموضوعات المعلقة بالنقابتين.

قرارات نقابة المهندسين

5- وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على رفع سقف مشروع الرعاية الصحية للأمراض المستعصية من 30 لـ40 ألف جنيه بالنسبة لأسرة المهندس «الزوجة والأولاد والأب والأم» بداية من1 أكتوبر 2022.

6- دعوة المجلس الأعلى للنقابة لحضور احتفالية يوم المهندس المدني يوم الجمعة المقبلة.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن النقابة قطعت شوطا كبيرا في قضية التعليم الهندسي، لافتا أن ما تم تقديمه في هذا الملف جيد جدًا، مشيرًا أن القضية تم طرحها على الرأي العام بكل جوانبها بداية من الأعداد وحتى موقف التعليم الفني.

وشدد «النبراوي» على ضرورة الاستمرارية والمتابعة، خاصة بعد أن تم وضع القضية أمام أعين الرأي العام، موضحا أهميتها وخطورتها على الأمن القومي.

ولفت نقيب المهندسين إلى أنه في انتظار الرد من الجهات المختصة بخصوص ما تم الاتفاق عليه فيما يخص أعداد الملتحقين بكليات الهندسة هذا العام، والذي قدر بـ25 ألف طالب، مؤكدا أنه يتابع الموضوع عن كثب نظرا لكون قضية التعليم الهندسي قضية محورية بالغة الأهمية وتحظى باهتمام الجميع.

وقالت النقابة في بيانها اليوم، إن الجلسة شهدت مناقشات عديدة شملت ملفات هامة وحيوية منها بعض الموضوعات التي تخص النقابات الفرعية كان على رأسها نقابتي قنا وكفر الشيخ.

ودعا نقيب المهندسين، رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة، للقاء يجمعهم بأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، كما تم الاتفاق على لقاء آخر خلال هذا الأسبوع لمناقشة ومتابعة بعض الموضوعات الهامة بنقابة المهندسين بكفر الشيخ.

احتفالية اتحاد المهندسين العرب

من جانبه أكد الدكتور مهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، أن نقابة المهندسين المصرية هي الدولة المضيفة لاتحاد المهندسين العرب، وهي أحق برعاية احتفالية اتحاد المهندسين العرب بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائه.

وأشار «رزق» إلى مشاركة نقابة المهندسين المصرية خلال الأسبوع الماضي في مؤتمر المدن الذكية الذي أقامه اتحاد المهندسين العرب، والذي يعد الندوة التحضيرية الثالثة للمؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين، والمقرر عقده في بغداد ديسمبر القادم.

الاحتفال بيوم المهندس المدني

بدوره قام المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للنقابة العامة لحضور احتفالية «يوم المهندس المدني» الجمعة القادمة، والتي تقام تحت رعاية رئيس الوزراء.

كما تم خلال الجلسة، مناقشة واعتماد محاضر هيئة المكتب والمجلس الأعلى.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الاعتيادية، بحضور دكتور مهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.