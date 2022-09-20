مواعيد تسكين طلاب كلية الطب في المدن الجامعية بالإسكندرية

اعتمد الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، مواعيد تسكين طلاب كلية الطب الملتحقين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022-2023، تحديدا الفرقتين «الثانية والثالثة»، على أن يتم التسكين على مدار يومين منفصلين.

مواعيد وشروط التسكين بالمدن الجامعية

يبدأ تسكين طلاب الفرقتين الثانية والثالثة، بداية من الخميس المقبل، إذ من المفترض أن تنطلق الدراسة بهم الأسبوع المقبل، ووفقاً لما أعلنته إدارة المدن الجامعية، حيث تم تقسيم طلاب الفرقتين على يومين منفصلين:

- الخميس 22 سبتمبر الجاري: تسكين الطلاب (قديم جامعة/ قديم مدينة) من الفرق الثانية والثالثة بكلية الطب، من الحاصلين على تقدير «امتياز ـ جيد جدا ـ جيد».

- السبت 24 سبتمبر الجاري: تسكين الطلاب (قديم جامعة/ مستجد أو منقطع مدينة) من الفرق الثانية والثالثة بكلية الطب من الحاصلين على تقدير «امتياز».

موعد صرف التغذية

أوضحت إدارة المدن الجامعية، في بيان، أن صرف التغذية سيكون للراغبين من الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية، بداية من 1 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه يتاح لجميع الطلاب فرصة الاختيار، سواء الإقامة بالتغذية أو بدونها، ويكون ذلك لمرة واحدة فقط عند بداية التسكين، وبناء على قرار كل طالب يستمر العمل به طول فترة الإقامة.

رسوم الإقامة المبكرة

جاء في بيان إدارة المدن الجامعية، تحدد رسوم الإقامة المبكرة لكل من طلاب الفرق «الثانية والثالثة»، على أن يُسدد الطلاب المقيمين من يوم الخميس المقبل، إقامة نصف شهر، ويُسدد الطلاب المقيمين من يوم السبت المقبل، إقامة ربع شهر.