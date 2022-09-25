آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم الموبايل.. باق 5 أيام على المهلة

يعد آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم الموبايل هو نهاية شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للمهلة التي حددها القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعد مدّ مهلة تسجيل رقم الموبايل حتى نهاية سبتمبر بدلًا من انتهائها نهاية أغسطس الماضي.

آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم الموبايل

ومن أجل الاستفادة من آخر موعد لتحديث بطاقات التموين برقم الموبايل، تتيح وزارة التموين، طرق تسجيل رقم الهاتف للمواطنين الذين لم يسجلوا الرقم حتى الآن، إما من خلال مكتب التموين التابع لصاحب البطاقة أو عبر تصفح موقع دعم مصر واتباع الخطوات التالية:

1- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنــا.

2- ملء الخانة الخاصة برقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا مدونة على كارت البطاقة الذكي.

3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربع.

4- تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

شروط قبول تسجيل رقم الموبايل

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإتمام تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية بنجاح، أن يكون الرقم مسجلًا باسم رب الأسرة في شركات المحمول، إذ ترفض مكاتب التموين وسيستم موقع «دعم مصر» رقم الهاتف المحمول إذا كان مسجل باسم أحد أفراد الأسرة، باستثناء فقط كبار السن فوق 65 عامًا والسجناء، بناء على صدور توجيه وزاري باستثناء هذه الفئات فقط.

وتهدف وزارة التموين من خلال تسجيل أرقام هواتف أصحاب البطاقات التموينية لخلق هوية رقمية مع أصحاب البطاقات للتواصل عبر رسائل الهاتف بتعليمات وتوجيهات الوزارة للمستفيدين من منظومة الدعم.