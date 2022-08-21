التموين: تحديث بيانات البطاقات وتسجيل رقم الموبايل متاح بعد انتهاء المهلة

أكّد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي استمرار تحديث بيانات بطاقات التموين عبر خدمة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر وذلك بعد انتهاء مهلة إضافة الرقم المحمول على البطاقة والمقرر انتهائها 30 أغسطس الجاري.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر مستمر بعد انتهاء المهلة

ونوه مستشار وزير التموين في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ أيقونة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر ستظل نشطة ومفعلة لخدمة أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يسجلوا أرقام هواتفهم المحمولة ضمن بيانات البطاقات الذي يبلغ عددهم حاليًا نحو 3 ملايين صاحب بطاقة بعد استكمال 20 مليون صاحب بطاقة تموين تسجيل أرقامهم على البطاقة التموينية.

وأشار «مدكور» إلى أنَّ موقع دعم مصر لم يلغ خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول بعد انتهاء المهلة وإنما ستظل متاحة أمام أصحاب البطاقات للتسهيل عليهم، نافيًا أنَّ يتمّ إيقاف البطاقات التموينية التي لم تسجل رقم الموبايل حتى الآن، قائلًا: «عدم تسجيل رقم الموبايل لا علاقة له بالحذف من التموين أو إيقاف البطاقة».

شرط قبول تسجيل رقم الموبايل على البطاقة

وأضاف أنَّ الشرط الوحيد الذي تشترطه وزارة التموين حتى الآن لقبول تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية أن يكون الرقم مسجلًا في أي شركات المحمول الأربعة باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، مع رفض تسجيل الرقم إذا كان مسجلًا باسم أحد أفراد الأسرة، وذلك باستثناء فقط كبار السن فوق 65 عامًا وأسر السجناء طبقًا للقرار الوزاري الصادر بمعافاة هذه الفئة مع قبول تسجيل أحد أفراد أسرتهم.