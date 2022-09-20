«إلحق قبل انتهاء المهلة».. تسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين حتى نهاية سبتمبر

تنتهي مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، بعد 10 أيام وذلك بناء على الموعد المحدد من الوزارة بعد مد مهلة التسجيل لتنتهي آخر شهر سبتمبر الجاري بدلا من انتهائها أغسطس الماضي.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين، أن طرق تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات الذين لم يسجلوا الرقم حتى الآن تتم من خلال الذهاب لمكتب التموين التابع لصاحب البطاقة التموينية أو من خلال تصفح موقع دعم مصر واتباع الخطوات التالية:

1- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي.

2- ملء الخانة الخاصة برقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقما مدونين على كارت البطاقة الذكي.

3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربع.

4- تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

موقع دعم مصر

ويشترط موقع دعم مصر لقبول تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة الموجودة في مصر.

واستثنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند خطوة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، كبار السن فوق 65 عاما والسجناء من أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة، حيث أقرت الوزارة قبول تسجيل رقم مسجل باسم أحد أفراد أسرهم، طبقا لتوجيه وزاري باستثناء هذه الفئات فقط.