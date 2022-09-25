للمرة الأولى.. مشروع قانون لتخفيض أسبوع العمل إلى 4 أيام في بريطانيا

قدم عضو برلماني من حزب العمال البريطاني، بيتر دود، مشروع قانون من شأنه أن يخفض فعلياً أسبوع العمل لجميع الموظفين، إلى أربعة أيام، باعتبار أن العمال البريطانيين عملوا أطول ساعات عمل في أوروبا، وكانوا متأخرين كثيراً عن أسبوع عمل أقصر، وبموجب مشروع القانون المقترح، سيتم تحديد أسبوع العمل رسمياً بـ32 ساعة، وأي عمل يتجاوز ذلك سيتعين على أصحاب العمل دفع أجره كوقت إضافي، بمعدل 1.5 مرة من معدل الأجر العادي للعامل، وفق صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

موعد مناقشة مشروع قانون تخفيض أسبوع العمل

وأشارت الصحيفة إلى أنّه تم تأمين الوقت البرلماني لمناقشة مشروع القانون في مجلس العموم، في منتصف أكتوبر المقبل، وتابع «دود»، النائب العمالي عن شركة «بوتل» قائلاً: «إنني أقدم هذا التشريع لأننا تأخرنا كثيراً في أسبوع عمل أقصر»، وأضاف: «في المملكة المتحدة، يقضي العمال بعضاً من أطول ساعات العمل في جميع أنحاء أوروبا، بينما تظل الأجور والإنتاجية منخفضة بالمقارنة».

مشروع قانون للمرة الأولى

وقال: «في العديد من الأمثلة في جميع أنحاء العالم، تبين أن الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام بدون خسارة في الأجور، يعزز الإنتاجية ورفاهية العمال»، والجدير بالذكر أنّه من غير المرجح أن تدعم الحكومة التشريع، لكنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع قانون لتقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام، لمناقشته أمام البرلمان في بريطانيا.

وفي عام 2012، دفع كل من ليز تروس وكواسي كوارتنغ، إلى جانب زملائهما من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، دومينيك راب، وبريتي باتيل، وكريس سكيدمور، بأن ساعات العمل في المملكة المتحدة كانت بالفعل قصيرة للغاية، وزعموا في كتابهم (Britannia Unchained)، أن العمال البريطانيين كانوا من بين أسوأ العاطلين في العالم، وأن الكثير من الناس في بريطانيا يفضلون الاستلقاء على العمل الشاق، على حد وصفهم، وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرين في الأوساط العمالية بالمملكة المتحدة.