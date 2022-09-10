عضو حزب المحافظين البريطاني: الحكومة استعدت جيدا لجنازة الملكة إليزبيث

قالت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين ببريطانيا، إن الكلمة التي ألقاها الملك تشارلز على خلفية رحيل والدته، كانت جميعها مشاعر جياشة تجاه والدته، وكان كأي شخص يفقد والدته، وانتابه حزن شديد، مشيرة إلى أنه بالنسبة للخطة التي وضعها القصر الملكي لوفاة الملكة قد احتوت على كل الأمور، وأن الحكومة البريطانية لا تترك شيئا للظروف.

«خليل»: مراسم الجنازة جرى تحضيرها مع الملكة قبل وفاتها

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مراسم جنازة الملكة إليزبيث الثانية جرى تحضيرها مع الملكة قبيل رحيلها وكل أعضاء العائلة الملكية.

وتابعت: «خلال العام الماضي كله كانت صحتها غير منضبطة، ولكن كانت تثبت دائمًا أنها ملكة قوية بحضورها الاحتفاليات المختلفة، ومنذ يومين قابلت رئيسة الوزراء الجديدة، وباركت تعينها كرئيسة للوزراء، وكان من الأفضل في حالتها الصحية أن تجعل أي شخص يحل محلها، ولكنها لم تفعل ذلك».

«خليل»: دول العالم تواجه تحديات اقتصادية وسياسية

واستطردت: «التحديات تواجه العالم كله كالتحديات الاقتصادية والسياسية والتغير المناخي، وهناك تحديات عصيبة في مجال الطاقة والاقتصاد والاستثمار، كما أن المملكة المتحدة هي دولة من ضمن الدول التي ستواجه مثل تلك التغيرات والتحديات التي تواجهها دول العالم»، موضحة «التحديات الكبيرة التي تواجه بريطانيا هي خطة رئيسة الوزراء القادمة وكيف ستواجه التحديات الموجودة حاليا».